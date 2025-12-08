Dva dana, dva femicida, a zatim brutalnost na Trgu: Tko je muškarac koji je izgazio ruže?

MOOOLIM!? /

U 36 sati u Hrvatskoj su ubijene dvije žene. Jedna u romskom naselju, druga u Rijeci. 24-godišnjak je ubio godinu dana mlađu djevojku s kojom je navodno bio u vezi, a policija ju je pronašla na stubištu zgrade s 30 ubodnih rana po tijelu. Za 38 žena koje su njihovi bližnji ubili u posljednje tri godine, umjetnica Arijana Lekić Fridrih u subotu je na Trgu bana Jelačića ostavila 38 ruža. Ali jedan od molitelja na trgu... jednostavno ih je zgazio. MOOOLIM?!