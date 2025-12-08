FREEMAIL
U OBLACIMA /

Norris još slavi: 'Nema dalje od ovoga, nema tako puno vozača koji se ovime mogu pohvaliti'

Dan nakon što je Lando Norris postao novi svjetski prvak Formule 1, svijet i dalje bruji o povijesnom uspjehu ovog 26-godišnjaka.

Trećim mjestom u dramatičnoj završnici sezone u Abu Dhabiju, Britanac je u svom McLarenu osvojio naslov sa svega dva boda prednosti ispred Maxa Verstappena i time zaključio jednu od najnapetijih sezona.

No, gdje je novi svjetski prvak započeo karijeru? Na Clay Pigeon Racewayu, skromnoj karting-pisti na jugu Engleske. Kada je imao sedam godina, otac ga je odveo na lokalnu utrku, što je Norris kasnije opisao kao ključni trenutak. Prvi put je sjeo u kart vozilo, prvi put osjetio brzinu i otvorio vrata svijeta u kojem je dva desetljeća poslije stigao do prvog naslova prvaka. 

Od sljedeće sezone Formulu 1 moći ćete pratiti ekskluzivno na RTL-u i našoj platformi Voyo.

8.12.2025.
20:20
Sportski.net
Lando NorrisFormula 1
