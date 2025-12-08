Norris još slavi: 'Nema dalje od ovoga, nema tako puno vozača koji se ovime mogu pohvaliti'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U OBLACIMA /

Dan nakon što je Lando Norris postao novi svjetski prvak Formule 1, svijet i dalje bruji o povijesnom uspjehu ovog 26-godišnjaka.

Trećim mjestom u dramatičnoj završnici sezone u Abu Dhabiju, Britanac je u svom McLarenu osvojio naslov sa svega dva boda prednosti ispred Maxa Verstappena i time zaključio jednu od najnapetijih sezona.

No, gdje je novi svjetski prvak započeo karijeru? Na Clay Pigeon Racewayu, skromnoj karting-pisti na jugu Engleske. Kada je imao sedam godina, otac ga je odveo na lokalnu utrku, što je Norris kasnije opisao kao ključni trenutak. Prvi put je sjeo u kart vozilo, prvi put osjetio brzinu i otvorio vrata svijeta u kojem je dva desetljeća poslije stigao do prvog naslova prvaka.

