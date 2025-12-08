Hrvatsko plivanje se budi: Bilo je ovo povijesno uspješno Europsko prvenstvo

Hrvatski plivači vratili su se s povijesno uspješnog Europskog prvenstva u Poljskoj. Osvojili su čak 3 medalje, a najveća senzacija postao je novi europski prvak Jere Hribar. Srušio je rekord vlastitog idola, a njegovo zlato prvo je hrvatsko zlato u malim bazenima nakon dugih 15 godina.

Kao pravi heroji u zagrebačkoj zračnoj luci dočekani su članovi plivačke reprezentacije. Ali ne i novi europski prvak. Jere Hribar hit je Europskog prvenstva, ali iz Poljske je odmah otišao u SAD gdje ga čekaju ispiti na Sveučilištu u Louisiani.

"Stvarno veliki vikend odnosno tjedan je iza mene. 3 medalje - bronca, srebro i zlato. Nakon 2009. ne znam zapravo kada smo zadnji put osvojili zlato, ali 2009. medalja u štafeti. Ovo Europsko smo uzeli 3 tako da je to strašan rezultat", kazao je europski prvak Jere Hribar.

Da, prvi put nakon 9 godina Hrvatska je na Europskom prvenstvu osvojila medalju. I to ne jednu već tri. A za svaku je zaslužan fantastični Splićanin Jere Hribar. Uz broncu u štafeti 4X50 slobodno, 21-godišnjak je u istoj disciplini osvojio zlato na 50 i srebro na 100 metara. Pritom je srušio hrvatski rekord u malim bazenima koji je od 2008. držao njegov idol Duje Draganja.

"Plivao sam 20.70 točno u stotinku već 3 puta. Prvi dan u štafeti, treći dan u štafeti i evo sada individualno. To je na razini apsolutnog hrvatskog rekorda Duje Draganje što iznosi točno 20.70. Evo na 100 metara sam ga skinuo, na 50 izjednačio tako da evo super zadovoljan sam i idemo dalje", rekao je Jere.

Odlične vijesti za hrvatsko plivanje

Uz Hribara, u brončanoj štafeti bili su još i Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko. Oni su velike stvari nagovijestili još u kvalifikacijama kad su isplivali prvo vrijeme. No medalju je trebalo potvrditi u finalu.

"Kada sam vidio prvo mjesto u kvalifikacijama odmah sam se sjetio nekih svojih nastupa za reprezentaciju prije. Dva puta smo do sada bili drugi u kvalifikacijama i kada bi došli popodne bili bi 4. Dečki su odmah počeli slavit to prvo mjesto i ja sam im u tom trenutku rekao "smirite se". Super je euforija, dobri smo, odlični smo, ajmo to ponovit popodne i biti još bolji. Mislim da nam je svima to tad kliknulo", rekao je Nikola Miljenić.

Odlične vijesti za hrvatsko plivanje su godine naših reprezentativaca. Jere Hribar ima tek 21, a u štafeti je najstariji bio Nikola Miljenić s 27. I jedina ženska članica reprezentacije Jana Pavalić tek je upisala fakultet.

"Svi su ovo plivači za koje se nadam da će ostati s nama i da ćemo pratiti njih i njihove uspješne rezultate još puno godina unaprijed. Ali evo dolaze tu još i juniori, a evo nadamo se da će ovo potaknuti još i neke mlađe generacije da se aktiviraju i da se počnu bavit plivanjem", rekao je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, Josip Varvodić.

Grad Lublin na istoku Poljske tako će zlatnim slovima ostati upisan u povijesti hrvatskog plivanja. S čak 3 medalje prekinuta je 9-godišnja suša, osvojeno je i prvo zlato u malim bazenima nakon dugih 15 godina, a mlade nade najavile su puno uspješnije dane za hrvatsko plivanje.