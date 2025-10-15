Bivši svjetski rekorder po prvi put javnosti otkriva nepoznate detalje iz života i karijere

U najnovijoj epizodi podcasta Net.hr.a Maksanov korner ugostili smo jednog od najvećih hrvatskih plivača svih vremena –Gordana Kožulja. S legendarnim bivšim sportašem, bivšim svjetskim i višestrukim državnim rekorderom, razgovarali smo više od sat vremena o svemu – od njegovih sportskih početaka, uspjeha i padova, do osobnih trenutaka koji su ga oblikovali kao čovjeka i općenito o plivanju danas u Hrvatskoj, o sportu kao takvom. Prošli smo s Gordanom puno tema. Otkrio nam je da je razmišljao prekinuti plivačku karijeru zbog jednog nestručnog i grubog trenera...

Boli me što nikad nisam uzeo medalju na OI ili čak osvojio OI. Preveliki sam pritisak stavljao sa sebe, nekako mi je previše bilo stalo, puno sam stresa stavio na sebe i pritiska, a trebao sam se bolje znati s tim nositi. Nije problem to što mi je stalo do nečeg, do plivanja ili u ovom slučaju medalje na OI. Bio sam i američki i svjetski i europski prvak, ali ako vidimo od kud sam krenuo, puno sam i napravio. Gordan Kožulj u Maksanovom korneru.

"Bilo je situacija, imao sam dobrih trenera i loših, grubih i neugodnih. Bilo je faza kad po defoltu neke trenere ne možeš preskočiti, koji su sastavni dio tvog razvoja u plivanju. Taj trener je trener određene generacije, moraš proći kroz njega. Tako je bila faza da sam došao kod trenera kojeg ja sam i iz stručne perspektive mogu ocijeniti da je bio nestručan, ali to je manji problem. Veći je problem bio što taj trener nije bio dobra osoba. Bio je grub i verbalno i fizički. I to je bila faza kad je bilo teško preživjeti tog trenera. Trebalo je imati vremena i strpljenja odraditi i pričekati novog trenera u drugoj fazi. To je bio kritičan period, ali uz pomoć roditelja i sve nekako smo to istrpili", priča Gordan Kožulj.

Podcast Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr.

U iskrenom i duboko emotivnom razgovoru Kožulj se prvi put otvorio i podijelio detalje iz svog života koje javnost dosad nije imala prilike čuti. Njegova priča je istodobno inspirativna, dramatična i dirljiva – baš poput sporta koji mu je obilježio život. Gordan Kožulj se medijski odmaknuo od sporta i plivanja...

"Prije svega, držim se toga ako komentiram nešto, onda moraš biti proaktivan u sportu, nešto napraviti. Jedno je bacati, dijeliti kritike i savjete, a primarno bi bilo da nešto napraviš glede toga. Moja trenutna profesija nije vezana u sport, tako da nije primjereno komentirati i kritizirati nešto, a ne doprinositi tome. Ne doprinosim svojim djelima da nešto u plivanju ne promijenim, zašto bi onda išta komentirao, pričao i javno govorio o plivanju kao sportu", govori Gordan Kožulj.

Foto: Net.hr

"Današnja generacija hrvatskih plivača je solidna. Teško je poklopiti generaciju koja je skoro na svakom međunarodnom natjecanju bila kandidat za uzeti medalju. Te promjene za male države kao što je Hrvatska, takve generacije se ponavljaju svakih 20 godina. Slično je u nogometu, 1998. pa 2018., da bi se napravio sličan uspjeh. Naša generacija je završila na OI u Pekingu 2008. Duje Draganja je još koje OI odradio, ali hoću reći da ako je 20 godina razmak koji se treba čekati da se ponovno poklope zvijezde ili neke nove generacije, možda možemo krajem ovog desetljeća očekivati da će doći nekakva generacija koja će također biti ttzv. contender za medalje. Aktivni sam pratitelj plivanja, ali pasivno doprinosim, s obzirom da svoje vrijeme i fokus posvećujem nekom drugom poslu, ali pratim što se događa i sinovi su mi neko vrijeme aktivno plivali i u tom kontekstu sam pratio plivanje. Trenutna generacije je dobra generacija, samo fali taj zadnji korak da bi se ulazilo u finale i u tom smislu se borilo za medalje. Imamo mlade plivače koji kvalitetno treniraju i koji se nalaze u kvalitetnim plivačkim programima i nadamo se da će biti rezultata".

Foto: Net.hr

Gordan Kožulj zadovoljan je svojom karijerom, ali jedna ga stvar i dan danas boli...

"Da, boli me što nikad nisam uzeo medalju na OI ili čak osvojio OI. Preveliki sam pritisak stavljao sa sebe, to ste dobro detektirali i tu ste apsolutno u pravu. Nekako mi je previše očito bilo stalo, puno sam stresa stavio na sebe i pritiska, a trebao sam se bolje znati s tim nositi, nije problem to što mi je stalo do nečeg, do plivanja ili u ovom slučaju medalje na OI. Bio sam i američki i svjetski i europski prvak, ali ako vidimo od kud sam krenuo, puno sam napravio. Ne želim baciti sve što sam ostvario samo zbog olimpijske medalje, vrlo sam blizu bio svojih ukupnih kapaciteta. Daleko od toga da sam nezadovoljan svojom karijerom."

Čitav podcast Net.hr-a Maksanov korner s Gordanom Kožuljom pogledajte u priloženom videu gore.