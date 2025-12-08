Novi zimski projekt u Sisku donosi seriju posebnih događanja tijekom prosinca

Ledenom dvoranom Zibel tijekom prosinca dominirat će niz sportskih i popratnih programa koje pod zajedničkim nazivom Advent na Zibelu organizira KHL Sisak. Klub je najavio projekt koji po prvi put kombinira domaće utakmice Alpske lige s tematskim događanjima, stvarajući format kakav dosad nije viđen u sisačkom sportskom okruženju.

KHL Sisak ulazi u prosinac u vrlo dobroj formi. U drugoj sezoni nastupa u Alpskoj ligi drže drugo mjesto na ljestvici, odmah iza Red Bull Juniorsa, dok im za vratom pušu momčadi koje su u prošlosti osvajale ovo natjecanje – EKZ Zeller Eisbären, Ritten, Cortina i Jesenice. U takvoj borbi za vrh, klub je odlučio domaće utakmice pretvoriti u veće događaje s dodatnim sadržajima.

U razdoblju od 18. do 30. prosinca Zibel će ugostiti četiri utakmice, svaka s vlastitim tematskim naglaskom.

18. prosinca – Sisak – Cortina (19:30)

U prvoj adventskoj utakmici organizira se Teddy Bear Toss. Nakon prvog gola domaće momčadi navijači na led bacaju plišane igračke, koje će potom biti donirane djeci koja blagdane provode izvan vlastitog doma.

22. prosinca – Sisak – EKZ Zeller Eisbären (19:30)

U sklopu “Hockey-School Day” programa večer je posvećena najmlađima i polaznicima škole hokeja. Klub najavljuje druženje i iznenađenja za djecu, kao i programe koji bi trebali dodatno približiti profesionalni sport najmlađoj publici.

26. prosinca – Sisak – HC Gherdeina (19:30)

Dan nakon Božića predviđen je za tradicionalnu božićnu tombolu. Listići će se prodavati od 18. prosinca po cijeni od 5 eura, a nagrade će biti izvučene uživo tijekom utakmice.

30. prosinca – Sisak – Unterland (19:30)

Završnica programa donosi aukciju limitirane serije božićnih dresova pripremljenih posebno za Advent na Zibelu 2025. Dresovi će biti nošeni tijekom utakmice, što ih čini atraktivnima kolekcionarima i navijačima.

Uz tematske programe, organizatori najavljuju i Fan Zonu ispred dvorane Zibel, koja će biti otvorena za sve adventske utakmice osim prve. U njoj će posjetitelji moći kušati proizvode partnera, među kojima se izdvajaju kuhano vino i hot dog, dok će glazbeni program voditi DJ.

Prema najavi organizatora, cilj projekta je proširiti klasičan sportski događaj dodatnim sadržajima i stvoriti novo zimsko iskustvo za posjetitelje. Advent na Zibelu trebao bi biti spoj sporta, zabave i blagdanske atmosfere, a klub očekuje da će ovakav format privući obitelji, djecu i širu publiku koja se možda prvi put susreće s hokejem.

KHL Sisak poziva navijače da podrže momčad u borbi za vrh Alpske lige i najavljuje kako će prosinački program ostati zapamćen kao jedna od najposjećenijih i najdinamičnijih serija domaćih utakmica ove sezone.

