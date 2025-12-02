'KRATKO ZADRMALO' /
Potres između Zagreba i Siska probudio neke građane: 'Čuo se i osjetio'
Unatoč tome što nije bio toliko jak i što se dogodio u noći, korisnici, koji su ga očito osjetili, ostavili su komentare na stranici EMSC
Slabiji potres jačine 1,4 stupnja po Richteru pogodio je noćas u 3.23 Hrvatsku. Epicentar mu je bio na dubini od 25 kilometara, 38 kilometara jugoistočno od Zagreba i 12 kilometara Sjeverozapadno od Siska.
Unatoč tome što nije bio toliko jak i što se dogodio u noći, korisnici, koji su ga očito osjetili, ostavili su komentare na stranici EMSC.
"Čuo se i osjetio lagani potres u Sisku (Naselje)", napisao je jedan dok je drugi komentirao:
"Kratko zadrmalo".
POGLEDAJTE VIDEO: Nikad viđene snimke štete zagrebačkog i petrinjskog potresa: Ovaj fakultet danas je neprepoznatljiv