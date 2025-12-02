FREEMAIL
'KRATKO ZADRMALO' /

Potres između Zagreba i Siska probudio neke građane: 'Čuo se i osjetio'

Potres između Zagreba i Siska probudio neke građane: 'Čuo se i osjetio'
Foto: Emsc

Unatoč tome što nije bio toliko jak i što se dogodio u noći, korisnici, koji su ga očito osjetili, ostavili su komentare na stranici EMSC

2.12.2025.
6:26
Tajana Gvardiol
Emsc
Slabiji potres jačine 1,4 stupnja po Richteru pogodio je noćas u 3.23 Hrvatsku. Epicentar mu je bio na dubini od 25 kilometara, 38 kilometara jugoistočno od Zagreba i 12 kilometara Sjeverozapadno od Siska.

Unatoč tome što nije bio toliko jak i što se dogodio u noći, korisnici, koji su ga očito osjetili, ostavili su komentare na stranici EMSC. 

"Čuo se i osjetio lagani potres u Sisku (Naselje)", napisao je jedan dok je drugi komentirao:

"Kratko zadrmalo".

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad viđene snimke štete zagrebačkog i petrinjskog potresa: Ovaj fakultet danas je neprepoznatljiv

PotresSisakZagreb
najčitanije
