Potres između Zagreba i Siska probudio neke građane: 'Čuo se i osjetio'

Slabiji potres jačine 1,4 stupnja po Richteru pogodio je noćas u 3.23 Hrvatsku. Epicentar mu je bio na dubini od 25 kilometara, 38 kilometara jugoistočno od Zagreba i 12 kilometara Sjeverozapadno od Siska.

Unatoč tome što nije bio toliko jak i što se dogodio u noći, korisnici, koji su ga očito osjetili, ostavili su komentare na stranici EMSC.

"Čuo se i osjetio lagani potres u Sisku (Naselje)", napisao je jedan dok je drugi komentirao:

"Kratko zadrmalo".

