NOVA MENZA /

Roboti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: Pogledajte što sve mogu

Moderna kuhinja, 250 sjedećih mjesta i - roboti. Na otvorenje menze Hrvatskog katoličkog sveučilišta stigao je i nadbiskup Kutleša.

"Primjena servisnog robota je u realnim uvjetima kao što je menza, kao što je knjižnica, gdje će biti primijenjen. Ideja je bila da u realnom svijetu naši studenti mogu naučiti novo znanje i kompetencije koje će kasnije biti atrkativne na tržištu", poručio je Zlatan Car, dekan Tehničkog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

8.12.2025.
17:56
Laura Damnjanović Šalamon
RobotiMenzaHrvatsko Katoličko Sveučilište
