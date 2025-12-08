Roboti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: Pogledajte što sve mogu

NOVA MENZA /

Moderna kuhinja, 250 sjedećih mjesta i - roboti. Na otvorenje menze Hrvatskog katoličkog sveučilišta stigao je i nadbiskup Kutleša.

"Primjena servisnog robota je u realnim uvjetima kao što je menza, kao što je knjižnica, gdje će biti primijenjen. Ideja je bila da u realnom svijetu naši studenti mogu naučiti novo znanje i kompetencije koje će kasnije biti atrkativne na tržištu", poručio je Zlatan Car, dekan Tehničkog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

