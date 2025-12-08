Anica je svojoj zgradi osigurala 900.000 eura! Stanari: 'Nadamo se duplo manjim računima'

Jedna je zgrada u Opuzenu izgrađena prije 62 godine. Ulaganja u nju od tada gotovo da i nije bilo i zato je godinama propadala.

Da se to promijeni, gospođa Anica borila se više od godinu dana. Za zgradu u Opuzenu osigurala je gotovo 900 tisuća eura za energetsku obnovu. Stanari iz vlastitih sredstva moraju platiti 205 tisuća, a sve ostalo stiže iz europskih fondova.

"Treba puno strpljenja, zahtjevno je itekako bilo. Gledajte, moji stanari nisu i ne znaju još uvijek koliko je ovo zahtjevan posao", poručuje suvlasnica zgrade u Opuzenu Anica Majić.

Radovi na zgradi s 38 stanova traju već pet mjeseci, ali prvi korak prema obnovi bio je prikupiti više od 51 posto suglasnosti stanara.

Nadaju se manjim računima

Gospođa Anica kaže da ni u jednom trenutku nije poželjela odustati. "Sigurno ima zastajkivanja, ima negodovanja od stanara, ali sve je to normalno. Kad sam krenula, rekla sam - bit će svega", priznaje nam.

Stanari zgrade u Opuzenu nadaju se da će, kad obnova doista i bude gotova, zadovoljno trljati ruke.

"Na njen nagovor mi smo svi išli na to da obnovimo zgradu da bi nam bili troškovi održavanja, struje, vode da dođe na pola. Preporučujem svima koji to mogu uraditi da to urade", ističe sustanar Ivo Ožić.

Drugi sustanar Dragan Popović prisjeća se da su u slučaju velikih kiša imali ogromne probleme: "Prokišnjavalo je na puno mjesto, sad smo stavili izolaciju i veselimo se".

No, 65 stanara neće dobiti samo novu fasadu, stolariju i krov.

"Predviđeno je mjesto za punionicu električnih automobila, parkirališta za bicikle, planiramo staviti koju klupu gdje će se moći puniti mobiteli i to će se sve napajati iz solarnih panela", najavljuje predstavnica suvlasnika.

Isplativost energetske obnove

Ono što je za svoju zgradu postigla ova magistrica sestrinstva sve je samo ne uobičajeno. Potvrđuju to i u konzultantskoj tvrtki s kojom je surađivala.

"Zgrada je posebna po tome što će biti jedina zgrada u Opuzenu energetski obnovljena. Također, od 565 prijavljenih zgrada 92 su završile na prioritetnoj listi", pojašnjava konzultantica za energetsku obnovu Lina Benović.

Investicije na ovakve obnove inače se isplate tek za 15 do 20 godina, ali vlasnik projektantske tvrtke Saša Perkov napominje da stanari iz Opuzena imaju sreće.

"S obzirom na to da je ovaj projekt financiran od EU s 80 posto, rok povrata će se smanjiti čak pet puta, dakle na tri do četiri godine", zaključuje Perkov.

Režije će prepoloviti, a za manje od šest mjeseci zgrada bi tako napokon trebala blistati kao nova.

POGLEDAJTE VIDEO: Tržište nekretnina u Hrvatskoj tone sve dublje: 'Tromo je i sporo, to će se morati korigirati