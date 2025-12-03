FREEMAIL
PRODAJA PADA /

Tržište u Hrvatskoj tone sve dublje, čak i Nijemci odustaju: 'Cijene će se morati korigirati'

Do najvećeg pada, od čak 20 posto došlo je u primorskim krajevima gdje su dosada najviše kupovali stranci. A posebno opada interes Nijemaca za hrvatske kvadrate

3.12.2025.
11:51
RTL Danas
Ivo Cagalj/pixsell, ilustracija
Prodaja na tržištu nekretnina je ove godine pala za 15 posto u cijeloj Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, cijene su rasle za 16 posto. Potražnja i dalje postoji, ali kupci sve češće odbijaju platiti previsoke cijene.

Do najvećeg pada - od čak 20 posto došlo je u primorskim krajevima - gdje su dosada najviše kupovali stranci. A posebno opada interes Nijemaca za hrvatske kvadrate. 

Što se tiče domaćih kupaca, najviše traže dvosobne stanove - do 60 kvadrata. Za usporavanje tržišta krive su previsoke cijene kvadrata, kažu iz HGK, ali rijetki su ih prodavači spremni sniziti.

'Cijene zasad neće padati'

"Ne vidimo zasad prostora za pad cijena jer je jednostavno na zagrebačkom tržištu premalo ponude, novogradnje se ne grade nedovoljno, pogotovo ne po priuštivim cijenama.

Developeri su uglavnom fokusirani na luksuzan segment tržišta koji je mnogima nedostižan, a fond rabljenih stanova se potrošio", kazala je Lana Mihaljinac Knežević,  članica predsjedništva Udruženja poslovanja nekretninama.

Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama kaže kako će se cijene sigurno morati korigirati. "Samo tržište nekretnina je vrlo sporo i tromo. Očito da je još jedan dio društva dovoljno bogat da može držati nekretnine godinu dana u oglasu, a da nije u potrebi to prodati."

ProdajaNekretnine
