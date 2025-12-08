Zašto je Plenković u Francuskoj? Nekoliko je glavnih razloga

Premijer Andrej Plenković stigao je u službeni posjet Francuskoj gdje će se večeras, u Parizu, sastati s predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Održan je i hrvatsko-francuski gospodarski forum, a u hrvatskoj delegaciji je 31 tvrtka. Najvažniji dio posjeta je onaj u Elizejskoj palači gdje će u prisutnosti predsjednika Macrona i premijera Plenkovića biti potpisan Akcijski plan za iduće dvije godine. Potpisat će se i ugovori o jačanju hrvatskih oružanih snaga.

Nekoliko je glavnih razloga premijerova posjeta Francuskoj. Posjet dolazi kao dio vanjskopolitičke turneje, Plenković je u ovoj geopolitičkoj situaciji dok traju pregovori s Ukrajinom, a Europa ne sjedi za stolom u trenutcima kada je jasno da Europa više nema pouzdanog partnera s one strane Atlantika.

Vrijednost od 320 milijuna eura

Plenković obilazi najveće države članice, nakon što je prije dva tjedna bio u Italiji s premijerkom Giorgijom Meloni. Sad je u Parizu, a već sutra poslijepodne ide u Berlin gdje će se u srijedu sastati s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Pitanje Ukrajine i pitanje budućnosti Europe sigurno su teme o kojima će razgovarati i s francuskom predsjednikom i s njemačkim kancelarom.

Druga bitna tema je tema naoružanja. Hrvatska će danas potpisati kupoprodajni ugovor s Francuskom, kojim nabavlja osamnaest francuskih haubica Caesar. Riječ je o samohodnom sustavu, jedan od vjerojatno najučinkovitijih koji trenutačno postoje. Pokazao se kao vrlo dobar na bojištu u Ukrajini. Ono što je prednost cezara je činjenica da mogu brzo doći na položaj i tako se smanjuje rizik od gubitka te imaju relativno mali domet, najviše do 40 kilometara.

Hrvatska nabavlja njih osamnaest u iznosu od 320 milijuna eura i ovom kupovinom ulazi u grupu od desetak zemalja na svijetu koje koriste ovo francusko oružje, uključujući Dansku, baltičke zemlje i Češku.

Odgovornost za vlastitu sigurnost

Premijer je jutros održao predavanje, govorio je upravo o nepouzdanosti nove američke administracije kada se govori o partnerstvu s Europom.

"Europa ulazi u odlučujuće desetljeće. Moramo se suočiti s teškim geopolitičkim okruženjem, a istodobno sačuvati našu slobodu, prosperitet i otvorenost. Nova američka strategija snažan je signal da se svijet mijenja. Ne bi nas trebala podijeliti, već probuditi, potaknuti nas da preuzmemo veću odgovornost za vlastitu sigurnost", poručio je premijer Plenković.

Do sada ništa nije dogovoreno, i nije za očekivati da će se poslovi dogovoriti na ovom gospodarskom forumu, ali gospodarstvenici kažu da obično kada je riječ o ovakvoj suradnji s državom, da to ostavlja puno ozbiljniji dojam. Glavni cilj je zapravo produbiti kontakte i prava prilika da vide kako mogu prošiti svoju proizvodnju. Na forumu su se našle i tvrtke s područja obrane. Jedan od najpoznatijih, s francuske strane, je njihov proizvođač zrakoplova Airbus, koji je također zastupljen na ovome forumu.

Kompanije iz HGK

31 kompanija iz Hrvatske gospodarske komore kaže da nikada ovako snažna delegacija nije bila u Francuskoj. Očito je da ovdje ima još mjesta za napredak jer je francuska osmi vanjskotrgovinski partner Hrvatskoj.

"Sigurno je da će postojati razgovori na temu hrvatske koja je zasad još uvijek neslužbeno postala lead Nations za dronove i protudronsku obranu. ja mislim da ćemo nekad tijekom siječnja imati neke službene informacije po toj temi, i na marginama ovog susreta sigurno će biti i razgovori o toj temi", rekao je Ivan Jelušić, jedan od trojice osnivača tvrtke Orqa.

"Teško da ćemo se mi natjecati s velikim svjetskim kompanijama u proizvodnji naoružanja, ali u proizvodnji određenih rješenja koje su bazirane na novim tehnologijama, pa tako i ovi dronovi i protudronska zaštita su svakako pravi smjer kako dalje razvijati određene segmente obrambene industrije", poručio je predsjednik Uprave Gordan Kolak iz tvrtke Končar.