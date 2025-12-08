Plenković posjetio Macrona u Parizu: Pogledajte što je poručio

EUROPSKA TURNEJA /

Premijer Andrej Plenković stigao je u službeni posjet Francuskoj gdje će se večeras, u Parizu, sastati s predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Održan je i hrvatsko- francuski gospodarski forum, a u hrvatskoj delegaciji je 31 tvrtka. Najvažniji dio posjeta je onaj u Elizejskoj palači gdje će u prisutnosti predsjednika Macrona i premijera Plenkovića biti potpisan Akcijski plan za iduće dvije godine. Potpisat će se i ugovori o jačanju hrvatskih oružanih snaga.

Nekoliko je glavnih razloga premijerova posjeta Francuskoj. Posjet dolazi kao dio vanjskopolitičke turneje, Plenković je u ovoj geopolitičkoj situaciji dok traju pregovori s Ukrajinom, a Europa ne sjedi za stolom u trenutcima kada je jasno da Europa više nema pouzdanog partnera s one strane Atlantika.

