Plenković posjetio Macrona u Parizu: Pogledajte što je poručio
Premijer Andrej Plenković stigao je u službeni posjet Francuskoj gdje će se večeras, u Parizu, sastati s predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Održan je i hrvatsko- francuski gospodarski forum, a u hrvatskoj delegaciji je 31 tvrtka. Najvažniji dio posjeta je onaj u Elizejskoj palači gdje će u prisutnosti predsjednika Macrona i premijera Plenkovića biti potpisan Akcijski plan za iduće dvije godine. Potpisat će se i ugovori o jačanju hrvatskih oružanih snaga.
Nekoliko je glavnih razloga premijerova posjeta Francuskoj. Posjet dolazi kao dio vanjskopolitičke turneje, Plenković je u ovoj geopolitičkoj situaciji dok traju pregovori s Ukrajinom, a Europa ne sjedi za stolom u trenutcima kada je jasno da Europa više nema pouzdanog partnera s one strane Atlantika.
