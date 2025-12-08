Rat na desnici ide dalje: U savezu neće biti jedne najavljene stranke, evo zašto

NESLUŽBENO DOZNAJEMO /

U Vukovaru će sutra i formalno biti sklopljen novi politički savez na desnici. Vrata suradnje otvorena su, kažu, svima osim Domovinskom pokretu! No, u savezu neće biti jedne najavljene stranke.

Čelnici četiriju nacionalističko-suverenističkih stranaka - sutra će u Vukovaru zapečatiti dogovor o zajedničkom izlasku na iduće parlamentarne izbore. No zapelo je već na početku. Jer u Vukovaru neće biti Tomislava Jonjića kandidata na prošlim predsjedničkim izborima, koji se u posljednji trenutak sa Radićem, Pavličekom i Hasanbegovićem ipak razišao.

"Šteta je da za sada nije urodilo plodom naše zalaganje za još širu suradnju, onu koja bi omogućila suradnju s Mostom i Domovinskim pokretom, a ne samo s nekim drugim izvanparlamentarnim strankama... Zasada te inicijative nisu pale na plodno tlo, pa na sutrašnji sastanak u Vukovar nismo niti pozvani...", napisao je Tomislav Jonjić na Facebooku.

Jonjić dodaje i da to ne znači razlog za prekid razgovora ili kolegijalnih odnosa, lopticu spušta i čelnik suverenista. No stajalište suverenista i Domina je jasno - svim su desnim opcijama vrata otvorena osim DP-u.

U pozadini neuspjelih pregovora četvorke i Jonjića - su neslužbeno se može čuti i svađe oko mjesta na listama. Navodno su Jonjiću ponuđena vodeća mjesta u dvije izborne jedinice - a on neslužbeno se može čuti želi više. Iz DP-a pak vide moguću suradnju sa Jonjićem. Pa se rat na desnici nastao iz sukoba Penava - Radić nastavlja i dalje.

Kulminirao je pobjedom Penave na izborima i izlaskom Radića iz stranke koji je osnovao novu Domino, a Marijan Pavliček uz njegovu potporu slavio u Vukovaru. Kojem je Ivan Penava do tada bio na čelu puna tri mandata.

A sada upravo tamo Radić i partneri sklapaju koaliciju. Iz koje je jedna karika već ispala.