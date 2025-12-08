Doznajemo što čeka ubojicu iz Međimurja kada stigne u Hrvatsku: 'Nužno je djelovati odmah'

Josip Oršuš u utorak će biti predan Hrvatskoj! Čim bude u rukama hrvatske policije ide u zatvor. Dok se čeka predaja, iz ženskih udruga upozoravaju, žrtve se susreću s preprekama u sustavu i nedovoljnom podrškom.

Iza slovenskih rešetaka bit će još samo večeras. Nakon preuzimanja na granici, Josip Oršuš sutra ide u varaždinski zatvor.

"To vam je svakodnevno. Naši policijski službenici preuzet će osobe sa slovenske strane", poručio je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije.

Iza njega stoji 35 kaznenih prijava

Istražni zatvor odredio mu je i sudac istrage u Murskoj Soboti. U Sloveniji je uhićen nakon bijega s mjesta zločina. Riječ je o muškarcu koji ima 35 kaznenih prijava.

"To je porazan podatak. Naravno da s tim nitko ne može biti zadovoljan. Femicid treba osuditi, svako kazneno djelo koje treba osuditi. Femicid je odiozno kazneno djelo. To je poraz vladavine prava ako postoji 35 kaznenih prijava i oni nisu procesuirani", objasnio je državni odvjetnik Ivan Turudić.

Sumnjiči ga se za ubojstvo trudne žene i ubojstvo u pokušaju. Već tada trebao je biti u zatvoru zbog izvršenja kazne zbog krađe.

Iako nije tražio, dobio je odvjetnika

"Nažalost od 15 presuda, šest je bilo uvjetnih zatvorskih presuda. Ostatak presuda nije u potpunosti ni došao do izvršenja tih zatvorskih kazni", ispričao je Milina.

Iako ga jučer nije tražio, danas je dobio odvjetnika po službenoj dužnosti. Njegova ranjena partnerica i dalje je u bolnici.

"Pacijentica je stabilno, izvan je životne opasnosti, ali je još na intenzivnom liječenju i ne znamo kad će biti prebačena na odjel", objasnila je Biserka Mustač-Hlebec, voditeljica Odjela za anesteziologiju OB Čakovec.

Zašto žene nisu na ulicama u Hrvatskoj?

Da je nužno osnivanje kriznih centara, osiguravanje medicinske pomoći, forenzičkog pregleda, poručili su iz ženskih udruga na Simpoziju o seksualnom nasilju.

"Došlo je vrijeme da netko u ovoj državi preuzme odgovornost za to. Zašto žene nisu na ulicama u Hrvatskoj? Zašto ne tražimo da se efikasnije borimo protiv same pojave nasilja? Sve je deklarativno", rekla je Mirjana Kučer, pravnica i izvršna koordinatorica Udruge Domine.

Prema službenim podacima policije, od 2013. do 2024. prijavljeno je 13 377 kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Više od 90 posto žrtava ne prijavi nasilje

"Naglasak stavljamo na organiziranju sustava i dugoročne podrške i pomoći za žrtve. Ne samo za njihovo mentalno zdravlje, nego i po pitanju toga da se tako poveća vjerojatnost prijavljivanja kaznenih djela protiv spolne slobode", poručila je Maja Mamula, psihologinja i koordinatorica Ženske sobe.

Kaže da je njihovo istraživanje pokazalo da više od 90 posto žrtava nije prijavilo nasilje. Broj prijava ipak raste.

"Prije desetak godina kada je uvedeno kazneno djelo nasilja u obitelji bilo je 145 kaznenih prijava. Sada smo došli do brojke od preko 2600 kaznenih prijava na godišnjoj razini", rekao je Milina.

Jedna od tri

Da se prijavi nasilje, potiče i državna tajnica.

"Svi ćemo vam, i stručnjaci koji rade direktno sa žrtvama, reći da je nasilje moglo biti i ranije prepoznato. Ako imaju bilo koju sumnju potiče se da se prijavi", poručila je Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Iz ženskih udruga poručile su da će jedna od tri žene doživjet fizičko ili seksualno nasilje i da je nužno djelovati odmah.

