RTL Danas doznaje! Evo kad bi ubojicu iz Međimurja mogli izručiti Hrvatskoj

Josip Oršuš (40) i dalje je u pritvoru u Sloveniji i to nakon što su ga slovenski policajci uhitili u subotu, 6. prosinca, na području Općine Črenšovci.

Podsjetimo, sumnjiče ga za ubojstvo trudnice i pokušaj teškog ubojstva svoje nevjenčane supruge u Murskom Središću. Mahniti napad dogodio se u četvrtak navečer, ubijena 28-godišnjakinja je sestra njegove partnerice koja se sada oporavlja u Županijskoj bolnici Čakovec te je prema posljednjim informacijama izvan životne opasnosti.

Na upit RTL-a Danas, Županijski sud iz Murske Sobote u Sloveniji potvrdili su da je Oršuš ispitan pred istražnim sucem u kontekstu Europskog uhidbenog naloga i naloga za predaju koji je izdalo Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

"Nakon dane pravne upute, osoba je izjavila da se ne želi braniti sama. Istražni sudac odredio je pritvor traženoj osobi u trajanju od mjeseca dana, zbog razloga pritvora da je u bijegu. Prilikom dovođenja tražene osobe, na ročištu je imenovan branitelj po službenoj dužnosti", naveli su s tog Županijskog suda.

Potvrdili su i da je istražni sudac još jednim nalogom naložio sigurnosnim tijelima Republike Slovenije da traženu osobu moraju predati sigurnosnim tijelima Republike Hrvatske u roku od 10 dana.

"Javni odvjetnik, tražena osoba i branitelj odustali su od žalbe na donesenu odluku i naloge. Mjesni sud još nije zaprimio Europski istražni nalog za predaju oduzetog oružja", naveli su za RTL Danas sa suda.

