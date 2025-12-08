Rukometna legenda otkrila nepoznate detalje iz reprezentacije, a najveći derbi otkrio je ključnu stvar

Prošli tjedan portal Net.hr imao je niz autorskih tekstova i ekskluzivnih intervjua s poznatim bivšim i sadašnjim sportašima i trenerima, legendama sporta. Bilo je tu dojmova i komentara naših vrijednih novinara koji su pogađali u "sridu". Ponedjeljak smo otvorili s našim, sada već dobro poznatim rubrikama "Ako ste propustili" i "Vikend retrovizor". Krećemo s nogometom, kronološki.

Pretprošlo kolo u HNL-u donijelo je iznenađenje na Poljudu u kojem je Varaždin uzeo dva boda Hajduku i tako napravio neugodnu uvertiru za derbi sa zagrebačkim Dinamom samo vikend prije. S obzirom na takav fantastičan rezultat za ekipu Varaždina, Silvijo Maksan je razgovarao s Nikolom Šafarićem i otkrio sve tajne sjajne predstave njegove momčadi.

"Gledajte, momentum utakmice se promijeni u par sekundi. Sve super, a onda gol, poklon, crveni karton i teško je onda to sve izdržati. Mi smo izdržali i moramo biti zadovoljni s bodom".

Zatvorili smo priču s pretprošlim kolom i okrenuli se onome što cijela Hrvatska jedva čeka, a to je najveći naš derbi, onaj Dinama i Hajduka. Igor Pamić je našima Silviju Maksanu otkrio svoje viđenje ove velike utakmice hrvatskog nogometa.

"Mislim da se malo poremetila i situacija oko Marka Livaje. Te priče, pretpostavke i spekuliranja je li Hajduk ili nije bolji bez Livaje, to se obilo vrlo brzo Hajduku o glavu. Jer, kad ti gledaš sa ovakve strane, ako Marko Livaja ne igra za Hajduk, onda Hajduk stvarno ima ekstra momčad. Po meni, Livaja je najbolji igrač SHNL-a i mislim da je tu isto došlo dosta malo do nemira koji je kumovao padu Hajduka na ljestvici i u utakmicama protiv Rijeke i Varaždina."

29. studeni ponudio je i borilački spektakl u Varaždinu, a naš Vehmir Džakmić donosi pet razloga zašto je FNC postao još veći nakon spektakla u Areni, a cijelu analizu možete pročitati u članku. Također, prošlog tjedan autor je pripremio i razgovor s FNC Bantamweight prvakom Miljanom Zdravkovićem koji ćete moći čitati i gledati već početkom ovog tjedna.

Maja Racanović osvojila treće mjesto u standardnim plesovima, te Hrvatskoj i Hrvatskom sportskom plesnom savezu donijela prvu medalju sa Svjetskog prvenstva u kategoriji odraslih (seniori). 'Neoboriv je dokaz da se trud isplati', više pročitajte u intervjuu Silvija Maksana.

U Karijeri nakon karijere Samir Barać otkrio nam je kako je u svojoj firmi dao zaposlencima iznad prosjećne plaće.

"Jesu, iznad prosječne su plaće u mojoj tvrtki, govorimo o stručnim djelatnicima u arhivu. To su voditelji pismohrane. Znači, imamo iznad 1500 eura, a imamo i ispod 1500 eura, to su neki obični poslovi. Mi kad smo slagali neku priču o arhivu i ono što nam je omogućena djelatnost, razgovarali smo o nekoj dugoročnoj politici. Nismo išli na neko kratko planiranje, uzeli smo plan od čak desetak godina..."

Primož Gliha komentirao je medijske napise o Kekovom mogućem dolaku na klupu Dinama.

"Slovenija je podbacila u kvalifikacijama za SP. Matjaž Kek je defacto četiri godine vodio reprezentaciju bez ikakvog uspjeha. Četiri godine se Matjaža Keka čekalo da napravi rezultat. Mario Kovačević u Dinamu doživljava traume nakon svega dva i pol mjeseca u Dinamu zbog lošijih rezultata, hrvatski novinari su ga već nekoliko puta smijenili već u Dinamu. Recite vi meni, tko bi nekog čekao u Dinamu pola godine, a ne 4 godine?!"

Prebacimo se malo na rukomet... U srijedu smo dobili potvrdu iz HRS-a o širem popisu (35 imena), a Igor Vori, trener MRK Sesvete, komentirao nam je širi Sigurdssonov popis na kojem se našlo 5 igrača MRK Sesvete. Fantastičan uspjeh za klub!

"Bit ću vam iskren. Iznenadio sam se kad sam vidio Sigurdssonov prošireni popis za EP od 35 igrača i na njemu pet naših igrača iz MRK Sesvete, nisam to očekivao, ali moram kazati i kako sam neke igrače Sesveta i očekivao na popisu. Mislim da smo prezentirali hrvatski i sesvetski rukomet kroz Europu na najbolji mogući način i dokazali da se sa našim domaćim mladim igračima može puno toga. Ponosan sam na dečke koji su na popisu, ali i na sve ostale koji marljivo rade u klubu."

'Červar mi je lagao u lice'

Renato Sulić je u "Maksanovom korneru" nakon 8 godina prekinuo šutnju o neigranju na EP-u 2018. u Hrvatskoj i izrekao teške optužbe na račun bivšeg rukometnog izbornika Line Červara.

"Razočarao me Lino, kako me ne bi razočarao. Stojim iza ovog, ovo je istina od A do Ž, stojim iza ovog milijun posto. Ovo je priča koja je nakon 8 godina izašla van. Nakon svega što smo prošli zajedno, to mi je napravio. Bilo bi korektno da mi je bar poslao poruku. Ne sad ne bi ga pozdravio, ali nakon toga, nemamo mi o čemu pričati. Nema potrebe da ja i on pričamo. O čemu da pričamo?! Ako ti je netko doslovno lagao u lice, a predstavlja se kao neka velika obitelj, ne znam o čemu bismo razgovarali. Nema potrebe za tim."

Odmah po objavi Maksanovog kornera na portalu Net.hr, dobili smo reakciju i samog Line Červara: "Svaku odluku sam donio pošteno, svjesno i savjesno", a cijelu reakciju pročitajte u ovom intervjuu.

Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih, po tko zna koji put, oduševila je sportski svijet, a kapetan reprezentacije istinskih pobjednika otvorio je dušu našem Krešimiru Kokiću: "Zastavu s Vodotornja smo raširili na ulici Tokija, snimamo i spot", cijeli intervju pročitajte ovdje!

'Vrlo opasna situacija je s Ganom'

Kako je se približavao kraj tjedna sve oči svijeta bile su uprte u ždrijeb koji je Hrvatskoj donio Englesku, Ganu i Panamu za protivnike na Mundijelu, a utamice će se igrati u Dallasu, Torontu i Philadelphiji.

Naš Maj Gašparac razgovarao je s Draženom Besekom i Brankom Ivankovićem koji su dali svoje stavove o grupi naše reprezentacije.

"Bit će vrlo vrlo opasna situacija s Ganom. Mislim da Gana ima jednu tradiciju i jednu kvalitetu. Vjerujem da će oni pokušati napraviti sve i tu treba biti maksimalno koncentriran i oprezan", rekao je Branko Ivanković.

"To nije jednostavna skupina. Nije jednostavna iz razloga jer imamo iz trećeg i četvrtog pota reprezentacije koje su dobre, za koje ne možemo reći da su egzotične. To je najveći izazov koji će biti, pred stožerom, pred svima koji će se baviti skautiranjem da se dobro upoznaju sa snagom tih reprezentacija", dodao je Besek.

Vikend ludnica

Subora je svanula, a cijela Hrvatska je čekala 15 sati i početak najvećeg Hrvatskog derbija. U najvećem derbiju hrvatskog nogometa, utakmici 16. kola HNL-a, nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su remizirali 1-1 (0-0) na maksimirskom stadionu. Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 68. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1-1 na Maksimiru. Čak 14 žutih kartona pokazano je tijekom ovog žestokog derbija u Zagrebu.

Naš Maj Gašparac je razgovarao s Igorom Pamićem i analizirao derbi.

"Produžetak utakmice je spasio utakmicu, najzanimljivijih tih 13, na kraju 18, minuta je bilo u nadoknadi. Što se tiče kompletne utakmice, Dinamo je bio dominantan, Dinamo je više htio. Hajduk nije puno ni htio ni dolazio, a niti ni mogao u određenim situacijama ugroziti Dinamo. Dinamo je u svakom pogledu bio bolji protivnik od Hajduka."

Formula 1 od sljedeće sezone na RTL televiziji!

U nedjelju smo dobili i novog svjetskog prvaka u Formuli 1, a to je ostvario Lando Norris! Naši Dominik Franculić razgovarao je s Ivicom Blažičkom i analizirao utrku mladog Britanca te najavio da ćete oktanski spektakl od sljedeće sezone moći pratiti upravo na RTL televiziji.

"To je velika stvar za sve ljubitelje formule u Hrvatskoj. Nakon 15-ak godina imat će Formulu 1 na free to air, nešto što ne plaćaju i što mogu gledati na zemaljskoj teritorijalnoj televiziji. Mislim da je to dobro. Mislim da je ova sezona bila odlična. Puno je toga novoga što dolazi sljedeće sezone, pa samim tim ćemo prvih nekoliko utrka istraživati što se događa, tko je radio, što je radio cijelo ovo vrijeme otkada su doneseni novi propisi."

Naš Tonko Medvedec napisao je komentar koji je pogodio u "sridu", a sve možete pročitati ovdje! Uz to imamo i intervju s Paolom Markek, F1 entuzijasticom koja svakodnevno prati događanja u svijetu Formule 1.

"Skužila sam da Norris neće napadati da osvoji utrku, nego će ostati na mjestu na kojemu je bio, što mu je bilo sasvim dovoljno, a to je bilo treće mjesto. Bilo je bitno samo da to održi i to je možda u krucijalnom trenutku ove sezone pokazalo njegovu odrasliju stranu. Ono što možda nismo tako često vidjeli od njega tijekom sezone, kad su se događali neki dječački ispadi."

