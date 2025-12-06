Ekspert iznenadio: 'Usuđujem se to reći, Torcida je itekako pomogla Dinamu'

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa, utakmici 16. kola HNL-a, nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su remizirali 1-1 (0-0) na maksimirskom stadionu, a utakmicu je za Net.hr prokomentirao Igor Pamić, bivši hrvatski reprezentativac i napadač Dinama, koji sada trenira drugoligaša Karlovac 1919.

Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 67. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1-1 na Maksimiru.

"Produžetak utakmice je spasio utakmicu, najzanimljivijih tih 13, na kraju 18, minuta je bilo u nadoknadi. Što se tiče kompletne utakmice, Dinamo je bio dominantan, Dinamo je više htio. Hajduk nije puno ni htio ni dolazio, a niti ni mogao u određenim situacijama ugroziti Dinamo. Dinamo je u svakom pogledu bio bolji protivnik od Hajduka. Čak bih rekao da je u drugom poluvremenu Dinamo bio manje bio opasan, Hajduk ih je uspio umrtviti s tim svojim stilom. Dinamo je ostao bezopasan i nakon 0:1. Hajduk je tu bio u prednosti jer Dinamo nije izgledao dobro", rekao je Pamić na početku.

Izjavio je nakon toga naš sugovornik da je ključnu ulogu odigrala Torcida, koja je oko 80 minute, pri rezultatom 0:1 za Hajduk, prekinula utakmicu velikom bakljadom.

"Usudio bih se reći da je bakljada Torcide itekako pomogla Dinamu. Izbacili su svoju momčadi iz odlične situacije, iz odličnog ritma kada poveli, kada su izgledali izuzetno stabilno na terenu. Na kraju opet zanimljiv derbi. Bio je poništen gol pa priznat, pa dosuđen jedanaesterac, pa poništen... Kad sve gledamo strožim očima, ovaj derbi je mogao proći, ali najviše zbog tog produžetka", prokomentirao je.

Što se tiče nastupa Hajduka, koji nije kreirao previše prilika, Pamić kaže sljedeće:

"Svaki trener sigurno želi pobijediti sa svojom jednom idejom. Puno je polemike bilo kad su sastavi izašlo kako će to biti, što će biti. Mislim da je Hajduk iznenadio samog sebe ovaj. Vidjeli smo otprilike što trener hoće, međutim, sigurno je ovoga puta Kovačević bolje postavio utakmicu jer je Dinamo bio u svakom slučaju bolji protivnik u svim segmentima. Ali, ne mora to nekad ni puno znači. Ponavljam, Hajduk je došao do rezultata koji je htio u određenom momentu i u pravoj fazi utakmice i ovaj. Usudio bih se reći da je bod zaslužen kad su vodili, ali stvarno bi bilo nogometno nezasluženo, po onom što smo vidjeli u 90 minuta, da je Hajduk odnio tri boda."

Pobjednik utakmice bi zasigurno ima velike šanse da prvi dio sezone završi na čelu ljestvice, a sada, nakon remija, vlada neizvjesnost.

"Moramo respektirati ono što smo gledali u dosadašnjem dijelu prvenstva. Pokazao je Dinamo svojih slabosti i pokazao je Hajduk slabosti. Ono što je i danas bilo vidljivo, jednostavno nismo gledali atraktivan nogomet. Međutim, ne možeš ga ni gledati. Nije to samo radi postavki trenera. Držim da i Dinamo i Hajduk imaju slabije momčadi nego što su imali proteklih sezona. To je slabiji igrački kadar. To je moje mišljenje koje sam rekao već puno puta i ostajem pri njemu. To je danas i derbi pokazao. To je dosta skromno. Nema tu igre, jedan na jedan, nema vica, nema ekstra poteza, jednostavno je to za jedan takav derbi premalo. Premalo kvalitete. OK, Dinamo takav kakav je i Hajduk isto takav kakav je, jesu najbolji u Hrvatskoj. Trener izvlače maksimum, a do kraja prvog dijela sezone bit će neizvjesnost do kraja", zaključio je Pamić.

