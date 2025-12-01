Hrvatica kreirala čudo na SP-u i ispisala povijest: 'Neoboriv je dokaz da se trud isplati'

Maja Racanović ispisala je povijest u Sarajevu na Svjetskom prvenstvu osvojivši brončanu medalju, koje se održalo pod okriljem Svjetske sportsko-plesne federacije koja je okupila najbolje plesače i plesačice svijeta. Hrvatska, zato, ima poseban razlog za ponos, za sreću...

Presretni i preponosni

Maja Racanović, članica zagrebačkog plesnog kluba Academia, u subotu je osvojila broncu u standardnim plesovima, te Hrvatskoj i Hrvatskom sportskom plesnom savezu donijela prvu medalju sa Svjetskog prvenstva u kategoriji odraslih (seniori) u toj disciplini.

HOO brončanu medalju na SP-u cijeni kao najvažniji rezultat, jer ovim rezultatom Maja će imati prvu kategoriju HOO-a.

"Evo, taman ste me nazvali kad sam bio na ceremoniji otvaranja jednog drugog Svjetskog kupa. U subotu je završilo SP u standardnim plesovima. Što reći? Presretni smo i preponosni zbog naše Maje. Ona je to zaslužila, u svakom slučaju", kaže za portal Net.hr Matija Novosel, trener Maje Racanović. Javlja nam se Matija Novosel iz Sarajeva.

Sportski ples spada pod olimpijski sport

Inače, sportski ples spada pod olimpijski sport. Majino treće mjesto i općenito sama medalja na SP-u u standardnim plesovima, do sad se još nije dogodila u Hrvatskoj, od kad postoji Hrvatski sportski plesni savez (HSPS), od osamostaljenja Hrvatske.

"To je baš povijesni rezultata za nas", govori Matija Novosel.

Kad smo radili mjerenja u Zagrebačkom sportskom savezu, onda su naši plesači bili među prvih 10 sportova u razno raznim mjerenjima. Plesači su bili u samom vrhu. Mi imamo aerobna i anaerobna opterećenja. Sportski ples je specifičan sport. Trebamo izdržati, ali i biti eksplozivni. Najveća i najbitnija stvar u sportskom plesu je odricanje i povjerenje, to dvoje stvaraju rezultat. Matija Novosel za Net.hr.

"Maja Racanović je mlada djevojka, ima 19. godina, ali eto, već je uzela medalju, visoku titulu. Iz Varaždina je, trenira uglavnom u Zagrebu, tako da putuje stalno. Maja Racanović je studentica, prva godina privatnog fakulteta Libertas. Naša Maja sanja svoje sportske snove i evo, dosanjala ih je", dodaje Matija Novosel. U Majinom trenerskom timu su: Alan Walme, Iva Risek i Lovro Peraković.

"Nitko još nije u Hrvatskoj osvojio tako nešto u standardnim plesovima. Osvojeno je prije nekih 15-aestak godina u latinoameričkim plesovima. Tada još nismo bili olimpijska disciplina."

Vedran Sraga i Paula Hude ušli u finale i uzeli 6. mjesto

Matija Novosel govori kako je za njih ova brončana medalja više od srebra hrvatske nogometne reprezentacije u noogmetu.

"Mi kao Hrvatska na svjetskoj razini, dosad smo na EP-u imali finalistu, 2017. godine otprilike. Maja je sad vlasnica svjetske bronce".

U kategoriji parova Hrvatska je također imala predstavnike u završnici. Vedran Sraga i Paula Hude zaključili su sjajnu sezonu ulaskom u finale, gdje su osvojili 6. mjesto, što im je ujedno i najbolji rezultat na svjetskim i europskim prvenstvima dosad.

"Sportski ples definitivno je sport. Gledajte, kad smo radili mjerenja u Zagrebačkom sportskom savezu, onda su naši plesači bili među prvih 10 sportova u razno raznim mjerenjima. Plesači su bili u samom vrhu. Mi imamo aerobna i anaerobna opterećenja. Sportski ples je specifičan sport. Trebamo izdržati, ali i biti eksplozivni. Najveća i najbitnija stvar u sportskom plesu je odricanje i povjerenje, to dvoje stvaraju rezultat", zaključio je Matija Novosel.

O važnosti rezultata iz Sarajeva govori Dragana Majcen, predsjednica Hrvatskog sportskog plesnog saveza, koja ne krije ponos zbog postignuća koje hrvatski ples stavlja na svjetsku kartu.

Kruna višegodišnjeg rada i odricanja

Prema riječima predsjednice Saveza, brončana medalja Maje Racanović nije stigla preko noći. Ona predstavlja vrhunac dugogodišnjeg, sustavnog i predanog rada, kako same sportašice, tako i njezinog stručnog tima.

Svakodnevni treninzi, disciplina i nepopustljiva upornost ključni su faktori koji su doveli do ovog trenutka. Majcen je naglasila kako je Maja svojom dosljednošću na parketu pokazala što znači istinska sportska predanost.

Vjerujemo da je ovo za našu Maju Racanović ostvarenje sna, ali i neoboriv dokaz da se trud doista isplati. Dragana Majcen, predsjednica Hrvatskog sportskog plesnog saveza za Net.hr.

"Vjerujemo da je ovo za nju ostvarenje sna, ali i neoboriv dokaz da se trud doista isplati," istaknula je Majcen, dodavši kako je rezultat u Sarajevu potvrda kvalitete rada u hrvatskim plesnim klubovima.

Poticaj za buduće generacije

Osim što je ovo veliki osobni trijumf za Racanović, njezin uspjeh ima šire značenje za cjelokupnu hrvatsku plesnu zajednicu. Predsjednica Saveza smatra kako će ova medalja poslužiti kao snažan vjetar u leđa svim mladim sportašima koji tek započinju svoj put, ali i stručnim kadrovima koji ih vode.

Poruka je jasna. Vrhunski rezultati dostižni su uz rad, strast i ustrajnost. Hrvatski sportski plesni savez vidi ovaj uspjeh kao potvrdu svoje strategije i vjere u potencijal domaćih natjecatelja.

Pogled prema budućnosti

Uz čestitke upućene Maji Racanović, njezinom matičnom klubu i cijelom timu zaslužnom za pripremu, iz Saveza stižu i optimistične najave za budućnost. Očekivanja su velika, a ljestvica je sada postavljena visoko. Dragana Majcen izrazila je uvjerenje kako je ovo tek početak te da od Maje u budućnosti možemo očekivati još mnogo blistavih nastupa i vrhunskih rezultata na svjetskim podijima.

Sarajevska bronca tako ostaje trajni podsjetnik da hrvatski sportski ples ima svijetlu budućnost, predvođenu talentima koji su spremni uložiti sve za ostvarenje svojih sportskih snova.

Svjetsko prvenstvo u standarnim plesovima pojedinačna konkurencija

kategorija odraslih (seniori)

3. - Maja Racanović

11. - Marta Majcen (polufinale)

21. - 23. mjesto (četvrtfinale) Lucija Furjan i Korina Erseg

47. mjesto Ema Adamac

kategorija starija mladež (juniori)

17. mjesto Marta Majcen

18. mjesto Korina Erseg

44. mjesto Hana Majer

kategorija mladeži (kadeti)

8. mjesto Emili Šobak (polufinale)

9. mjesto Ramona Pečar (polufinale)

10. mjesto Elin Počuča (polufinale)

15.-16. Anja Strelec

22. Chiara Peruško

24. Anes Marković

29. Lana Vuković

32-34. Laura Nikolac

37 - 38. Laura Jukić

40. Elena Stiplošek

43-44. Ena Volarić

