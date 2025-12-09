Čitatelji o velikoj hrvatskoj kupovini modernog oružja: 'Jedan dron to sve uništi'

Premijer Andrej Plenković i hrvatska delegacija završili su svoj posjet Francuskoj. Nakon potpisanih ugovora za nabavu samohodnih haubica Caesar, i dodatne opreme za Rafale, francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je sinoć svečanu večeru, gdje su im se pridružile i supruge Ana Maslač Plenković i Brigitte Macron.

Premijer se danas susreo s glavnim tajnikom Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj čiji bi član Hrvatska trebala postati iduće godine. Hrvatska delegacija večeras stiže u Njemačku.

Iz Berlina se javila reporterka RTL-a Danas, Ana Mlinarić. "Ključan događaj bit će potpisivanje ugovora. Plenković i ministar Ivan Anušić u Berlin dolaze po 44 tenka Leopard, koji bi trebali biti dovoljni za jednu bojnu", izvijestila je.

"Plenković će se, između ostalog, sastati s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Kako doznajem iz Ureda premijera, razgovarat će i o energetici. LNG terminal na Krku spreman je dobavljati plin do Bavarske — to je nešto za što je Njemačka zainteresirana. Razgovarat će i o korištenju ruske zamrznute imovine za reparaciju Ukrajine, a za tu se ideju zalaže i Njemačka, dok Hrvatska još nema stav", dodala je.

Pitali smo vas

Napeta je situacija u svijetu pa smo u našoj redovnoj rubrici pitali i vas "Što mislite o velikoj hrvatskoj kupovini modernog oružja od Francuske i Njemačke?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Nažalost, treba nam. A mogli bismo i mi pokrenuti u Đuri Đakoviću proizvodnju za prodaju", smatra Mirjana Kos.

"Svi su pomahnitali za naoružanjem umjesto da silne milijarde ulože kako bi poboljšali živote svojih građana", napisao je Dubravko Horvat.

"Trebali bismo više proizvoditi sami, a ne kupovati od drugih. imamo vrhunske stručnjake. Pogotovo ratne brodove bismo mi mogli proizvoditi, i da drugi kupuju od nas", smatra Larry Kire.

"Odlično za one koji proizvode ratnu opremu. U praksi je pitanje koliko bi to pomoglo u modernom ratovanju. Jedan navođeni dron to sve uništi", napisao je Ante Banovac.