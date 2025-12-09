Stella Litou na NEM-u o izazovima i prilikama AI-ja: 'Koristimo 50 do 60 različitih alata'

U eri smo umjetne inteligencije, dobu u kojem se sve mijenja. Umjetna inteligencija je način koji nam može pomoći da transformiramo poslovanje - ali i da nas ne ugrozi u budućnosti.

Koji su izazovi, a koje su prilike u radu s umjetnom inteligencijom? Odgovori su se mogli čuti na konferenciji NEM Zagreb, gdje kreativnost, AI i marketing oblikuju budućnost video industrije.

"Cilj je iskoristiti, recimo, prilike koje umjetna inteligencija nudi, kako bismo proizvodili najbolji lokalni sadržaj koji je relevantan našoj publici. To je ono što će nas održati relevantnima i njihovim prvim izborom", kazala je Stella Litou, predsjednica Uprave RTL Hrvatska i Pro Plus Slovenija

Umjetnu inteligenciju koristimo svakodnevno - i ne samo na RTL-u-, već i na našem portalu Net hr. Primjerice uz pomoć alata govor se brzo pretvara u tekst, sva videa koja gledate po društvenim mrežama - s titlovima - i to je djelo umjetne inteligencije.

Na platformi Voyo, AI preporučuje popularne sadržaje baš za vas. AI agenti, programi koji automatiziraju poslovanje - mogućnosti je puno. Važno je razumjeti što svaki pretplatnik želi, kada to želi i na kojem uređaju.

Litou: Koristimo 50 do 60 različitih alata

Predsjednica Uprave RTL Hrvatska i Pro Plus Slovenija ističe multidisciplinarnu ulogu umjetne inteligencije u radu. "Koristimo umjetnu inteligenciju u stvaranju sadržaja, koristimo je u optimizaciji za tražilice, a unutar same kompanije koristimo 50 do 60 različitih alata", kazala je Litou.

Jer, ti alati su itekako potrebni. Nude pregršt prilika, ali i izazova - poruke su to sa NEM konferencije.

"Mi već 5 godina radimo NEM u Zagrebu i on se uglavnom temelji na produkciji, ove godine smo tu produkciju odlučili malo proširiti, zato smo uključili video kreaciju i zato smo uključili AI, bez kojeg je nezamisliva produkcija u medijima", kazala je Sanja Božić Ljubičić, organizatorica konferencije NEM Zagreb

Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i Slovenija poručuje kako AI nadilazi trend i postaje nova filozofija. "Umjetna inteligencija nije samo neki trend koji je negdje počeo pa onda kao će završiti jednog dana - to je način rada na koji se sada moramo svi naviknuti to je neka nova filozofija", kazao je.

"Mi koristimo masovno umjetnu inteligenciju u planiranju mreža, i isto tako i u korištenju električne energije", istaknula je predsjednica Uprave Hrvatskog telekoma, Nataša Rapaić.

AI je važna pomoć u razumijevanju publike i stvaranju sadržaja, no za emocije i stečeno povjerenje publike koje traje desetljećima i dalje su zaslužni ljudi.