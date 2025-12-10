Nosio opasnu mutaciju u spermi i postao otac 197 djece, neka su umrla: Koristila se u Srbiji i Mađarskoj?

Donor sperme koji je nesvjesno nosio genetsku mutaciju koja dramatično povećava rizik od raka postao je otac najmanje 197 djece diljem Europe, otkrila je velika istraga, a prenio BBC u srijedu.

Neka djeca već su preminula, a samo mali broj njih koji naslijede mutaciju će izbjeći rak tijekom daljnjeg života.

Europska banka sperme u Danskoj, koja je prodavala spermu, izrazila je najdublju sućut pogođenima i priznala da se sperma u nekim zemljama pretjerano koristila. Dodali su da sam donor i njegovi članovi obitelji nisu bolesni te da se takva mutacija ne može preventivno otkriti genetskim testiranjem. Ističu da su donora blokirali čim su otkrili problem.

'Užasna dijagnoza'

Veliku istragu provelo je 14 javnih servisa, među njima i BBC. Utvrdili su da sperma potječe od anonimnog muškarca koji je donirati krenuo dok je bio student. Sve je počelo još 2005. godine, a njegova sperma potom se koristila oko 17 godina.

Muškarac je zdrav i prošao je provjere za donore. Ipak, DNK u nekim njegovim stanicama mutirao je prije njegova rođenja. To je oštetilo gen TP53 koji je ključan u sprječavanju da se stanice u tijelu pretvore u kancerogene. Veći dio njegovog tijela ne sadrži oblik TP53 gena, ali je sadržan u do 20 posto njegove sperme. Međutim, sva djeca nastala od zahvaćene sperme imat će mutaciju u svakoj stanici svojeg tijela.

Bolest je poznata i kao Li-Frauemni sindrom te nosi do 90 posto vjerojatnosti razvoja raka, pogotovo u djetinjstvu. "To je užasna dijagnoza. Iznimno je zahtjevna za obitelj - postoji doživotan teret života s tim rizikom. Razarajuće je", navodi Clare Turnbull, genetičarka za rak s londonskog Instituta za istraživanje raka.

Svake godine potrebne su magnetske rezonance cijelog tijela i mozga, kao i ultrazvuci abdomena s ciljem da se uoči tumori. Žene često odlučuju preventivno ukloniti dojke kako bi smanjile rizik od raka.

197 djece

Liječnici koji su liječili djecu oboljelu od raka povezanog s donacijom sperme ranije ove godine izrazili su zabrinutost zbog spomenutog slučaja. Do tada je bilo poznato 67 djece, kod njih 23 pronašli su mutaciju, a desetero ih je već imalo dijagnozu raka.

Međutim, BBC otkriva da je prava brojka gotovo trostruko veća. Broj iznosi najmanje 197 djece, iako to možda nije ni konačna brojka pošto nedostaju podaci iz pojedinih zemalja. Zasad nije poznato koliko je točno djece naslijedilo opasnu mutaciju.

Dr. Edwige Kasper, genetičarka za rak u Sveučilišnoj bolnici u Rouenu u Francuskoj koja je predstavila inicijalne podatke, navela je da je već puno djece razvilo rak. "Neka su već razvila dva različita oblika, a neka su umrla vrlo rano", navodi Kasper.

Poslana u kliniku za plodnost u Srbiji

Donorova sperma koristila se u 67 klinika za plodnost u 14 zemalja. Nije se prodavala u Hrvatskoj, no na karti koju je objavio BBC vidi se da je sperma bila poslana u klinike u nama dvije susjedne države - Mađarskoj i Srbiji, iako se ne navodi koliko ju je obitelji koristilo.

Nije se prodvala ni u klinikama u Ujedinjenom Kraljevstvu, no BBC doznaje da je vrlo mali broj britanskih obitelji koristio spermu donora tijekom tretmana za plodnost u Danskoj. Spomenute obitelji obaviještene su o slučaju.

Iako ne postoji zakon koji određuje koliko puta se donorova sperma može koristiti diljem svijeta, pojedine zemlje postavile su vlastite granice. Ipak, Europska banka sperme priznala je da su one u nekim državama prekoračene te da su otvorili dijalog s vlastima u Belgiji i Danskoj. BBC podsjeća da se sperma jednog donora u Belgiji može koristiti samo za šest obitelji, no u ovom slučaju čak je 38 različitih žena rodilo 53 djece.

