Ovo nismo doživjeli! Nakon godina egzodusa, pokrenuo se val povratka: 'Kao sin ove zemlje...'

Po prvi put od ulaska u Europsku uniju više se liječnika vratilo nego ih je otišlo. Liječnici sve više biraju Hrvatsku, a manje inozemstvo.

Samo tri godine nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, doktor Aron Grubešić otišao je raditi u Englesku. Karijeru je nastavio u Queen Elizabeth Hospital Birminghamu, jednom od najvećih europskih centara za transplantaciju matičnih stanica.

"Ja sam hematolog i to je jedan od najvećih transplantacijskih centara u Europi. To iskustvo sam pokušao uspješno implementirati u Hrvatsku", kaže Grubešić, koji se u međuvremenu vratio i danas radi u Rijeci.

Za razliku od njega, doktor Zlatan Ibradžić i dalje radi u Engleskoj. Bio je jedan od 153 liječnika koji su 2019. godine napustili Hrvatsku.

"Dobro mi je, dovoljno dobro da i dalje ostajem ovdje. Naravno, nije savršeno, ali kao i svugdje – svaki sustav ima svoje prednosti i mane", kaže Ibradžić, specijalizant plastične kirurgije i liječenja opeklina.

Radi u bolnici koja ima čak deset operacijskih sala namijenjenih isključivo plastičnoj kirurgiji. Odlazaka je i dalje više nego povrataka – ali trend se mijenja.

Prema podacima od ulaska Hrvatske u EU, najviše liječnika otišlo je godinu dana nakon članstva – njih 169. Prošle godine Hrvatsku su napustila 64 liječnika.

Preokret u 2025. godini

Podaci o povratku pokazuju drukčiju sliku: prve godine nije se vratio nitko, a svih narednih godina odlazaka je bilo više nego povrataka. No, 2025. donijela je preokret – vratilo se 65 liječnika, što je prvi pozitivan saldo dosad, i to za jednog liječnika.

"Nakon godina kada smo svake godine bili u minusu između 60 i 120 liječnika, ove godine imamo simboličan, ali važan plus", rekao je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić. Najčešći razlozi povratka su povećanje plaća i ukidanje tzv. robovlasničkih ugovora.

Grubešić ističe da su uvjeti rada u inozemstvu drukčiji: "Uvjeti za stručno napredovanje vjerojatno su bolji. Imao sam odmah po dolasku i kliničkog i znanstvenog mentora".

Na pitanje planira li povratak u Hrvatsku, Ibradžić kaže da ne isključuje tu mogućnost te citira Nikolu Teslu: "Kao sin ove zemlje smatram svojom dužnošću pomagati rodnu grudu svojim znanjem i iskustvom".

Najviše hrvatskih liječnika odlazilo je u Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručuje da su mjere dale rezultate i da očekuje nastavak pozitivnog trenda. "Iskreno, ima sve više upita prema Ministarstvu zdravstva, ali i kroz osobne kontakte. Sve više ljudi razmišlja o povratku", kaže ministrica.

Iako se često kaže da jedna lasta ne čini proljeće, posljednjih godina trend se ipak mijenja – razlika između odlazaka i povrataka liječnika sve je manja.