STRAŠNI PRIZORI /

Urušile se dvije zgrade: Najmanje 19 ljudi poginulo, cure detalji tragedije

Urušile se dvije zgrade: Najmanje 19 ljudi poginulo, cure detalji tragedije
Foto: Ahmed Alaoui Mrani/afp/profimedia

Ozlijeđeni su prevezeni u sveučilišni bolnički centar u Fesu

10.12.2025.
11:27
Hina
Ahmed Alaoui Mrani/afp/profimedia
Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je ozlijeđeno u srijedu ujutro u urušavanju dviju zgrada u sjeveroistočnom marokanskom gradu Fesu, bivšoj prijestolnici, izvijestila je državna novinska agencija.

Lokalne vlasti u prefekturi Fes izvijestile su da su se dvije susjedne četverokatnice srušile tijekom noći. U zgradama je živjelo osam obitelji, a nalazile su se u naselju Al-Mustaqbal, izvijestila je agencija.

Urušile se dvije zgrade: Najmanje 19 ljudi poginulo, cure detalji tragedije
Foto: Ahmed Alaoui Mrani/afp/profimedia

Čim su obaviještene o incidentu, lokalne vlasti, sigurnosne službe i jedinice civilne zaštite krenule su na mjesto događaja i odmah započele operacije potrage i spašavanja, navodi se.

STRAŠNI PRIZORI /
Urušile se dvije zgrade: Najmanje 19 ljudi poginulo, cure detalji tragedije