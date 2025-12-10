Urušile se dvije zgrade: Najmanje 19 ljudi poginulo, cure detalji tragedije

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je ozlijeđeno u srijedu ujutro u urušavanju dviju zgrada u sjeveroistočnom marokanskom gradu Fesu, bivšoj prijestolnici, izvijestila je državna novinska agencija.

Lokalne vlasti u prefekturi Fes izvijestile su da su se dvije susjedne četverokatnice srušile tijekom noći. U zgradama je živjelo osam obitelji, a nalazile su se u naselju Al-Mustaqbal, izvijestila je agencija.

Foto: Ahmed Alaoui Mrani/afp/profimedia

Čim su obaviještene o incidentu, lokalne vlasti, sigurnosne službe i jedinice civilne zaštite krenule su na mjesto događaja i odmah započele operacije potrage i spašavanja, navodi se.

