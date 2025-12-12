Ma je li moguće? McGregor sprema vjenčanje na svetom mjestu, a sve je pod velom tajne

Conor McGregor i njegova dugogodišnja partnerica Dee Devlin navodno će se vjenčati u tajnosti u Vatikanu, u maloj crkvi Chiesa di Santo Stefano degli Abissini. Prema pisanju Irish Independenta, prostor je već rezerviran za intimnu ceremoniju nakon godina odgađanja i pitanja hoće li par uopće stati pred oltar.

McGregor i Devlin, zajedno od 2008. i roditelji četvero djece, godinama su sanjali o vjenčanju u Sikstinskoj kapeli, no tamošnja pravila to ne dopuštaju, pa su se okrenuli skromnijoj, zatvorenoj varijanti.

Par se upoznao u dublinskom noćnom klubu dok je McGregor još bio mladi, neafirmirani borac, a Dee konobarica i model. U međuvremenu su izgradili luksuzan obiteljski život, poslovno carstvo i svjetsku slavu, a McGregor često ističe da je upravo ona njegova najveća podrška.

Njihova veza prošla je kroz turbulentna razdoblja, uključujući i pravne skandale koji su snažno obilježili McGregorovu javnu sliku. Unatoč tome, Devlin ga je nastavila javno braniti i isticala da je njihova obitelj “čvrsta i ujedinjena”.

Dok se borac priprema za povratak u MMA nakon zabrane zbog dopinga, par konačno privodi kraju pripreme za dugo planirano vjenčanje tiho, privatno i daleko od reflektora.

