Slavni UFC prvak raspravljao s rođakom i otkrio: 'Kao mali gledao sam Šukera, divio se Cro Copu'

Khabib Nurmagomedov, neporaženi bivši UFC prvak, kao mali gledao je Davora Šukera i divio se Mirku Cro Copu Filipoviću. To je slavni Dagestanac rekao prilikom jedne rasprave s rođakom, a video rasprave, odnosno te situacije, osvanuo je na Instagramu.

'1998. gledao sam Davora Šukera'

MMA stranica podijelila je video za koji se čini da je nastao nedavno, u kampu u kojem je Khabib pripremao svog bliskog prijatelja Islama Mahačeva za dvoboj s Jackom Della Madalenom prošlog vikenda na UFC 322 u New Yorku u Madison Square Gardenu. Dagestanac je tom prilikom slavio, osvojio naslov u velter kategoriji i ušao u elitno društvo boraca koji su uspjeli postati prvaci u dvije različite težinske kategorije. Time je ispisao UFC povijest.

U pripremama za ostvarivanje tog podviga Mahačevu je pomagao i Khabibov rođak, također UFC-ov borac, Umar Nurmagomedov. Khabib im je održao kratak motivacijski govor u kojem im je ispričao kako je izgledalo njegovo odrastanje i na koji je način, kao dječak iz dagestanskog sela, završio u svijetu MMA-a.

"Znači, 1998. godine imao sam 10 godina i na SP-u u Francuskoj gledao sam Ronalda, Šukera, Liliana Thurama, Djorkaeffa, Bierhoffa, Zidanea. Sve su to momci za koje ti niti ne znaš. Imao sam deset godina i živio sam u selu", objašnjava Khabib Nurmagomedov i nastavlja:

'Pratili smo uspješne ljude poput Cro Copa'

"Imali smo uteg koji je napravljen od dvije cigle i dvije lopte kojima se igralo cijelo selo. Želio sam postati profesionalni nogometaš, sanjao sam o tome, ali nisam imao uvjeta. Slučajno se dogodilo to da smo imali trenera za borbu, za MMA, iako smo sanjali postati nogometaši. I postao sam MMA borac sasvim slučajno. A čitavo vrijeme sam sanjao biti nogometaš. Onda preusmjeriš svoju energiju. Pratili smo uspješne ljude poput Cro Copa, Zidanea, Fedora. To nas je tjeralo naprijed", rekao je Khabib pa u jednom dahu dodao:

"Vratimo se na te besmislene knjige. Živiš u Dagestanu, što će ti sicilijanske knjige? Trebaju ti samo ako želiš postati mafijozo"

Umar je tada rekao:

"Dobro mogu li te pitati jedno pitanje? Brate, on (lik iz knjige o kojoj se raspravlja) nije bio mafijaš nego vođa koji je štitio ljude", odgovorio mu je Umar, a Khabib mu je upao u riječ i počeo vikati prema kameri:

"Obriši ovo, obriši ovo."

Khabib je završio: "Dobro, ako oćeš čitati knjige, onda bolje da se vratiš u školu i završiš ju kako treba.

