Riječankama hladno vrijeme ne može ništa: Ove dame su se odvažile i odjenule minice

Sunčano i toplo vrijeme ovoga tjedna privuklo je mnoge Riječanke i Riječane u šetnju Korzom, koji je u ovom blagdanskom razdoblju zračio ugodnom atmosferom i privlačio brojne posjetitelje.

Među brojnim prolaznicima posebno su se istaknule tri dame u minici, čije su odvažne odjevne kombinacije privukle pažnju prolaznika. Ne treba zanemariti ni muškarce, koji su također pokazali besprijekoran ukus u odabiru odjeće i detalja.

U galeriji Riportala pogledajte tko se sve prošetao Korzom.