NEMA MINUSA /

Riječankama hladno vrijeme ne može ništa: Ove dame su se odvažile i odjenule minice

Riječankama hladno vrijeme ne može ništa: Ove dame su se odvažile i odjenule minice
Foto: Hrvoje Skočić
Sunčano i toplo vrijeme ovoga tjedna privuklo je mnoge Riječanke i Riječane u šetnju Korzom, koji je u ovom blagdanskom razdoblju zračio ugodnom atmosferom i privlačio brojne posjetitelje.

Među brojnim prolaznicima posebno su se istaknule tri dame u minici, čije su odvažne odjevne kombinacije privukle pažnju prolaznika. Ne treba zanemariti ni muškarce, koji su također pokazali besprijekoran ukus u odabiru odjeće i detalja.

U galeriji Riportala pogledajte tko se sve prošetao Korzom.

13.12.2025.
13:38
Hot.hr
Hrvoje Skočić
Riječka špicaRijecaniMinicešpicaRijeka
