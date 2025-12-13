Posebna utrka: Krv i znoj po stepenicama najpoznatijeg zagrebačkog nebodera

U Zagrebu je održano 12. izdanje posebne utrke na 25 katova. Riječ je o maratona po stepenicama popularne zagrebačke zgrade, Zagrepčanke.

Utrka nosi naziv Zagrepčanka 512 po broju stepenica koji je kasnije skraćen na 490 stepenica jer je jedan kat izbačen zbog sigurnosnih razloga.

Ova jedinstvena utrka nudi četiri različite distance, a svaka od njih pruža svoj jedinstveni doživljaj:

SOLO: 490 stepenica, 25 katova - Za hrabre pojedince spremne na jedinstvenu borbu s visinama.

DUPLO: 980 stepenica, 50 katova – Dvostruki izazov u kojem će natjecatelji iskušati snagu svojih nogu u dva uzastopna uspona.

DUO: Timski rad je ključ - muškarac i žena zajedno svladavaju 25 katova, a rezultati se zbrajaju.

MEGA: 1960 stepenica/100 katova - Za one koji su trenirali po svim stepenicama u gradu, ovo je ultimativni test izdržljivosti i volje.

"Zagrepčanka 512" dio je Zagreb Run kupa, a ove godine u njoj sudjeluje više od 500 trkača i trkačica iz osam država. Organizator je Društvo športske rekreacije "Aktivan život".

