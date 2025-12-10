Legenda se vraća jača nego ikad: Brzi početak otkriva veliku ambiciju sezone

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn, danas 41-godišnjakinja, ulazi u novu sezonu s rijetko viđenom energijom i fizičkom spremom. Nakon povratka iz gotovo šestogodišnje mirovine i opsežne operacije koljena, Vonn je odlučna dokazati da i dalje može konkurirati u samom vrhu svjetskog skijanja.

Prvi pokazatelj njezine spremnosti stigao je već na uvodnom službenom treningu spusta u St. Moritzu, gdje je ostvarila uvjerljivo najbolji rezultat. Za vikend je čeka i službeni početak sezone – dva spusta i superveleslalom na poznatoj švicarskoj stazi.

Na konferenciji za medije Vonn je poručila kako se osjeća snažnije nego ikad. "Tijelo me napokon ne boli, a fizički sam možda u najboljem stanju u cijeloj karijeri," istaknula je, otkrivši da je tijekom ljeta intenzivnim radom vratila preko pet kilograma mišićne mase kako bi se ponovno približila formi iz najboljih dana.

Prošle sezone Vonn se tek privikavala na povratak natjecateljskom ritmu, što je rezultiralo skromnijim rezultatima. Ipak, završila ju je obećavajuće, drugim mjestom na super-G utrci u Sun Valleyju.

Njezina ambicija ove sezone je jasna: nastupiti u tri discipline na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini – spustu, super-G-u i ekipnoj kombinaciji. “Za svoje godine osjećam se odlično, možda i bolje nego prije prve velike ozljede,” naglašava Vonn.

Uz boljitak fizičke pripreme, bitan dio novog uzleta je i pojačanje u stručnom stožeru. U njezin je tim ušao bivši norveški šampion Aksel Lund Svindal, koji je, kako kaže, prihvatio izazov nakon što ga je Vonn uvjerila da može biti važan dio njezina povratka.

St. Moritz je tek prva u nizu etapa koje vode prema Olimpijskim igrama. Vonn će prije velikog natjecanja nastupiti još na brzim vikendima u Francuskoj, Austriji, Italiji i Švicarskoj.

Nakon dugog razdoblja rehabilitacija, operacija i povratka u natjecateljski ritam, Lindsey Vonn ponovno izgleda kao skijašica koja može pomrsiti račune najboljima – a početak sezone već je dao nagovještaj da bi povratak sportske ikone mogao biti priča godine.

