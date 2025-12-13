Ma je li ovo modna pista ili centar Zadra? Ove djevojke osvojile su poglede slučajnih prolaznika

Zadar je još jednom potvrdio status grada u kojem ljepota ne samo da plijeni pažnju, već je i nezaobilazna, a sunčani dan izmamio je Zadranke i Zadrane da se pokažu u svom najboljem izdanju.

Udobne cipele, elegantne haljine, lepršave suknje i odvažni modni detalji bili su samo neki od modnih komada koji su krasili ovogodišnje zimsko izdanje zadarskih ljepotica. Kafići na rivi i na glavnim trgovima bili su puni života, a sunčane naočale, lagani kaputići i opuštene frizure savršeno su upotpunili atmosferu.

Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.