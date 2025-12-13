FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVE DAME /

Ma je li ovo modna pista ili centar Zadra? Ove djevojke osvojile su poglede slučajnih prolaznika

Ma je li ovo modna pista ili centar Zadra? Ove djevojke osvojile su poglede slučajnih prolaznika
Foto: Sime Zelic/pixsell
1 /28
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zadar je još jednom potvrdio status grada u kojem ljepota ne samo da plijeni pažnju, već je i nezaobilazna, a sunčani dan izmamio je Zadranke i Zadrane da se pokažu u svom najboljem izdanju. 

Udobne cipele, elegantne haljine, lepršave suknje i odvažni modni detalji bili su samo neki od modnih komada koji su krasili ovogodišnje zimsko izdanje zadarskih ljepotica. Kafići na rivi i na glavnim trgovima bili su puni života, a sunčane naočale, lagani kaputići i opuštene frizure savršeno su upotpunili atmosferu.

Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji. 

13.12.2025.
18:05
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
ZadaršpicaPaparazzi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVE DAME /
Ma je li ovo modna pista ili centar Zadra? Ove djevojke osvojile su poglede slučajnih prolaznika