PARTY DO ZORE /

Potpuno drugačije! Ovako se feštalo prije 12 godina: Ove djevojke nisu prošle nezamijećeno

Potpuno drugačije! Ovako se feštalo prije 12 godina: Ove djevojke nisu prošle nezamijećeno
Foto: Emedjimurje
1 /24
Prosinac 2013. godine u noćnom klubu Maraton u Donjem Kraljevcu ostao je zapamćen po energičnim zabavama i prepunom plesnom podiju. Božićni partyji okupljali su mlade iz svih krajeva Međimurja, a vikendima je Maraton postajao nezaobilazno odredište noćnog provoda.

Uz tadašnje hitove domaće i strane glazbene scene, atmosfera je rasla iz sata u sat. Plesalo se bez predaha, a dobra glazba i društvo bili su glavni razlog ostajanja do zore. Mnogi posjetitelji nisu prošli nezamijećeno, osobito djevojke u crnom koje su plijenile pažnju na plesnom podiju

Pogledajte u galeriji eMedjimurja tko se sve zabavljao u klubu Maraton prije gotovo 12 godina.

 

13.12.2025.
10:27
Hot.hr
Emedjimurje
MeđimurjeIzlazakDjevojke
