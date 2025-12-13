FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRUNA BIANCARDI /

Ona je partnerica svjetski poznatog nogometaša: Varao ju je više od 90 puta, no i dalje su zajedno

Ona je partnerica svjetski poznatog nogometaša: Varao ju je više od 90 puta, no i dalje su zajedno
Foto: Veeren -christophe Clovis/bestimage/profimedia
Život uz jednu od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, Neymara da Silvu Santosa Júniora, rijetko je miran, a to najbolje zna brazilska manekenka i influencerica Bruna Biancardi.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veza Brune Biancardi i Neymara koja je započela 2020. godine, postala je prava medijska sapunica ispunjena javnim skandalima, preljubima, prekidima i neočekivanim pomirenjima. Unatoč svemu, Bruna je od Neymarove djevojke postala majka dvoje njegove djece i, kako je sama otkrila, njegova supruga. Zanimljivo je da su više puta prekinuli pa se opet pomirili, a Neymar je dobio i kćer sa ženom s kojom je prevario Brunu. 

13.12.2025.
8:08
Hot.hr
Shootpix/abaca/abaca Press/profimedia
Bruna BiancardiPreljubBrakPrekidNeymar
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRUNA BIANCARDI /
Ona je partnerica svjetski poznatog nogometaša: Varao ju je više od 90 puta, no i dalje su zajedno