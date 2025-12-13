Ona je partnerica svjetski poznatog nogometaša: Varao ju je više od 90 puta, no i dalje su zajedno

Veza Brune Biancardi i Neymara koja je započela 2020. godine, postala je prava medijska sapunica ispunjena javnim skandalima, preljubima, prekidima i neočekivanim pomirenjima. Unatoč svemu, Bruna je od Neymarove djevojke postala majka dvoje njegove djece i, kako je sama otkrila, njegova supruga. Zanimljivo je da su više puta prekinuli pa se opet pomirili, a Neymar je dobio i kćer sa ženom s kojom je prevario Brunu.