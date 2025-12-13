FREEMAIL
VELIKI POŽAR U ZABOKU /

Radnici bili na domjenku kad su saznali da im gori tvrtka? Zagorcima usred noći stigao SMS upozorenja
Foto: Matija Habljak/pixsell
1 /15
Sinoć je u Zaboku u tvrtki CIAK planuo veliki požar. 

Na teren su hitno izašli brojni vatrogasci - Zagorska javna vatrogasna postrojba i nekoliko Dobrovoljnih vatrogasnih društava s oko 60-ak vatrogasaca, piše Zagorje International.

Oko ponoći je tamo bio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. 

Na mjestu velikog požara bili su i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek i župan Željko Kolar,  zapovjednik Zvonko Ortner i predsjednik Stjepan Skuliber.

Skuliber je malo prije za Zagorje.com potvrdio da je požar pod kontrolom. 

"Nije još potpuno ugašen, ali je pod kontrolom. Na terenu je ostalo sedam vatrogasaca s tri vozila, a uskoro se očekuje i smjena vatrogasaca. Također tijekom jutra krenut će se i u samo tvrtku zbog dogašivanja, a do sada su vatrogasci požar gasili izvana", poručio je Skuliber.

Ono što je sada važno je kvaliteta zraka na mjestu požara i u okolici. Kako je rekao Skuliber, djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" obavili su mjerenja kvalitete zraka na mjestu požara, ali i u Zaboku, Oroslavju i Velikom Trgovišću. Već tijekom noći stizala su upozorenja građanima, a rezultati mjerenja očekuju se uskoro i objavit će ih gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek.

Inače, radnici su za Zagorje.com otkrili i kako je došlo do požara. - Požar je prvo zahvatio nadstrešnicu. Dakle, vjerojatno se zapalila plastika ili tako nešto, jer ispod te nadstrešnice se skladišti miješani otpad. I onda kad se zapalila nadstrešnica, požar se počeo širiti na ostatak zgrade. Ovo je sad grozan osjećaj kad vidiš da u ponedjeljak nećemo imati kamo doći na posao", ispričali su radnici, šokirani prizorom čitave zgrade u plamenu.

Ranije smo pisali kako su upravo sinoć radnici bili na domjenku koji je organizirala njihova tvrtka, a onda su saznali groznu vijest o požaru.

Dodajmo i da je oko pola četiri u noći brojne Zagorce probudila poruka, odnosno HR112 ALERT u kojem se građane upozorava na potencijalnu opasnost zbog požara u zabočkom CIAK-u, tvrtci koja se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada.

Tako se na ekranima mobitela brojnih građana pojavila poruka na crvenoj podlozi, na engleskom te na njemačkom jeziku, a putem SMS-a i na hrvatskom jeziku.

"Požar u skladištu CIAK-a u Zaboku, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi. Više na poveznici 112.hr/8NL", glasila je poruka Ravnateljstva Civilne zaštite Republike Hrvatske.

13.12.2025.
7:24
danas.hr
Zagorje International
