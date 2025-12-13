Veliki požar u industrijskoj zoni u Zaboku: Vatra guta postrojenje CIAK-a

U Zaboku je večeras izbio veliki požar. Kako doznaje Zagorje International gori CIAK-ov pogon u industrijskoj zoni u jugozapadnom dijelu grada. CIAK tamo ima hale i pogon za recikliranje akumulatora.

Brojni vatrogasci bore s vatrenom stihijom, koja doslovno guta sve pred sobom. Kako se neslužbeno doznaje, anagažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice.

Zagorje International objavio je snimku požara koju im je ustupio čitatelj.

Kako je potvrđeno za Zagorje.com , na mjesto požara stižu glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, te župan Željko Kolar. Tucaković je odmah alarmirao i Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Gori čitava zgrada, čuju se eksplozije, a riječ je o tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada. "Tu su najopasnije kemikalije, najopasnije otpadne kemikalije koje ima hrvatska industrija, rekli su radnici za Zagorje.com na mjestu događaja.

Naime, kako su rekli, oni su upravo večeras bili na domjenku koji je organizirala njihova tvrtka, kad su saznali groznu vijest o požaru. Zato se i velik dio njih i okupio u ovim trenucima kod svoje firme.

Na mjesto događaja došla je i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek. "Dobrovoljno vatrogasno društvo zaprimilo je dojavu o požaru u tvornici CIAK u 23.04 sati. Požar još nije stavljen pod kontrolu, a izgleda katastrofalno. Još se uvijek čuju detonacije, no prerano je pričati o uzroku požara. Što se tiče opasnosti po zdravlje građana, čekamo službe koje će se očitovati oko kvalitete zraka. Zasad se ne osjeća nikakav smrad, ali sve ćemo u suradnji sa službama učiniti da građani budu sigurni, a pogotovo ovi najbliži, iz Pavlovca, Gubaševa i iz ostalih naselja koja se naslanjaju na poduzetničku zonu", rekla je gradonačelnica Đurek za Zagorje International

