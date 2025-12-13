FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČUJU SE EKSPLOZIJE /

Veliki požar u industrijskoj zoni u Zaboku: Vatra guta postrojenje CIAK-a

Veliki požar u industrijskoj zoni u Zaboku: Vatra guta postrojenje CIAK-a
×
Foto: Screenshot Facebook

Brojni vatrogasci bore s vatrenom stihijom, koja doslovno guta sve pred sobom

13.12.2025.
0:43
danas.hr
Screenshot Facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Zaboku je večeras izbio veliki požar. Kako doznaje Zagorje International gori CIAK-ov pogon u industrijskoj zoni u jugozapadnom dijelu grada. CIAK tamo ima hale i pogon za recikliranje akumulatora.

Brojni vatrogasci bore s vatrenom stihijom, koja doslovno guta sve pred sobom. Kako se neslužbeno doznaje, anagažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice. 

Zagorje International objavio je snimku požara koju im je ustupio čitatelj. 

POGLEDAJTE VIDEO: Požar u Pakracu zbog sušilice: Stručnjaci otkrivaju najčešće greške u kućanstvima

PožarZabok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČUJU SE EKSPLOZIJE /
Veliki požar u industrijskoj zoni u Zaboku: Vatra guta postrojenje CIAK-a