INCIDENT U SPLITU /

DORH o mladiću (18) koji je napao policajca: 'Ide u istražni zatvor! Sumnjiči se za pokušaj ubojstva'
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Policajcu je stanje puno stabilnije, ali i dalje je na zadržan na liječenju, dok je njegovom napadaču određen istražni zatvor

12.12.2025.
22:56
Tesa Katalinić
Zeljko Lukunic/pixsell
Prošle se srijede u Splitu dogodio strašan incident u kojem je teško ozlijeđen policajac Ante Križan (59). Kada se vraćao s posla kući, nožem ga je brutalno napao mladić (18). 

Policajcu je stanje puno stabilnije, ali i dalje je na zadržan na liječenju, dok je njegovom napadaču određen istražni zatvor.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv mladića zbog pokušaja teškog ubojstva i neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

Pokušao zaustaviti mladića

Nakon što je doznao da njegovi kolege tragaju za mladićem (18) zbog prijetnje svojim ukućanima, policajac ga je uočio na cesti i pokušao privesti. Mladić je tada izvadio nož i izbo policajca po prsištu.

Pritom mu je zadao višestruke i po život opasne ubodne rane u području prsnog koša i trbuha, zbog čega je hitno operiran.

Policija je ubrzo uhitila napadača, koji je odveden na Odjel psihijatrije, a kada je nakon nekoliko dana otpušten iz bolnice, policija ga je ispitala i protiv njega podnijela kaznenu prijavu za teško ubojstvo u pokušaju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policajac koji je izboden u Splitu probudio se iz kome: Grad mu sprema novu nagradu!

SplitNapad NožemPolicajacIstražni Zatvor
