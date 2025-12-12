DORH o mladiću (18) koji je napao policajca: 'Ide u istražni zatvor! Sumnjiči se za pokušaj ubojstva'

Prošle se srijede u Splitu dogodio strašan incident u kojem je teško ozlijeđen policajac Ante Križan (59). Kada se vraćao s posla kući, nožem ga je brutalno napao mladić (18).

Policajcu je stanje puno stabilnije, ali i dalje je na zadržan na liječenju, dok je njegovom napadaču određen istražni zatvor.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv mladića zbog pokušaja teškog ubojstva i neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

Pokušao zaustaviti mladića

Nakon što je doznao da njegovi kolege tragaju za mladićem (18) zbog prijetnje svojim ukućanima, policajac ga je uočio na cesti i pokušao privesti. Mladić je tada izvadio nož i izbo policajca po prsištu.

Pritom mu je zadao višestruke i po život opasne ubodne rane u području prsnog koša i trbuha, zbog čega je hitno operiran.

Policija je ubrzo uhitila napadača, koji je odveden na Odjel psihijatrije, a kada je nakon nekoliko dana otpušten iz bolnice, policija ga je ispitala i protiv njega podnijela kaznenu prijavu za teško ubojstvo u pokušaju.

