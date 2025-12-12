FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BUNDESLIGA /

Juranović ostao zacementiran na klupi, Union bez njega stigao do važne pobjede

Juranović ostao zacementiran na klupi, Union bez njega stigao do važne pobjede
×
Foto: O.behrendt/imago Sportfotodienst/profimedia

Union je na svom terenu pobijedio RB Leipzig s 3:1

12.12.2025.
22:57
Hina
O.behrendt/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvoj utakmici 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin je kao domaćin svladao RB Leipzig sa 3-1.

Sva četiri gola pala su u drugom poluvremenu, Burke (57), Ansah (64) i Skarke (90+3) su zabijali za domaće, a Gomis (60) za goste.

Josip Juranović ostao je na klupi Uniona koji je skočio na osmo mjesto sa 18 bodova, dok je RB Leipzig drugi sa 29 bodova, osam manje od vodećeg Bayerna, a jednim više od treće Borussije iz Dortmunda.

POGLEDAJTE VIDEO: FIFA pod teškim optužbama: Zar ovoliko moramo izdvojiti za praćenje reprezentacije?

Josip JuranovićBundesligaUnion BerlinRb Leipzig
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BUNDESLIGA /
Juranović ostao zacementiran na klupi, Union bez njega stigao do važne pobjede