Hrvatska suzdržana o UN-ovoj rezoluciji o Izraelu i Gazi: Uputa Milanovića bila je drugačija

Opća skupština UN danas je glasovanjem sa 139 glasova za, 12 glasova protiv i 19 suzdržanih, usvojila Rezoluciju kojom se pozdravlja savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o obvezama Izraela u vezi s prisutnošću i aktivnostima Ujedinjenih naroda, drugih međunarodnih organizacija i trećih država na i u vezi s okupiranim palestinskim teritorijem.

Današnjom rezolucijom zahtijeva se da Izrael ispuni sve svoje pravne obveze prema međunarodnom pravu, uključujući i one koje je propisao Sud. To uključuje njezine obveze kao okupacijske sile i kao članice Ujedinjenih naroda, uključujući opću obvezu upravljanja teritorijem u korist lokalnog stanovništva i obvezu suradnje u dobroj vjeri s UN-om.

HRVATSKA SUZDRZANA o UN rezoluciji kojom se Izrael poziva da postuje misljenje @CIJ_ICJ o okupiranom palestinskom teritoriju i za bezuvjetan pristup pomoci za Gazu@VladaRH nam jos nije odgovorila zasto je RH glasala suzdrzano. @Ured_PRH kazu da je uputa PRH bila da se glasa ZA pic.twitter.com/ZQElUpRjps — Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) December 12, 2025

Tekst je također zahtijevao da Izrael odmah dopusti i olakša pružanje humanitarne pomoći i osnovnih usluga koje spašavaju živote palestinskom civilnom stanovništvu, uključujući pomoć koju pružaju Ujedinjeni narodi i njezini subjekti, posebno Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA), druge međunarodne organizacije i treće države.

Hrvatska je o Rezoluciji glasila suzdržano. Iz Vlade za RTL Danas nisu komentirali ovaj potez, a iz Ureda predsjednika kažu da je uputa predsjednika Republike bila da se glasa za.

Izrael: 'To ne unapređuje mir'

Izraelski delegat je nacrt rezolucije opisao kao "jednostran, duboko manjkav" koji Međunarodni sud pravde pretvara u oružje i traži od Izraela da povjeruje UNWRA-i koju je infiltrirao Hamas. Govoreći u obrazloženju prije glasovanja, rekao je: "To ne unapređuje mir i ne odražava stvarnost koju vidimo na terenu."

Dodao je da se u tekstu spominje napad na Izrael 7. listopada 2023., za koji kaže da je najgori napad na Židove počinjen od Drugog svjetskog rata, i to u samo 28 riječi zapisanih na više od 3000 stranica Rezolucije. Također je govorio o mladiću kojeg je iz Izraela oteo operativac Hamasa, koji je ujedno bio i zaposlenik UNRWA-e, a paradirao je po Gazi u vozilu UN-a. Terorist koji ga je ubio nije dočekan s osudom, već s "UN-ovom plaćom".

"Ovo nije nekoliko trulih jabuka. Otrov ide ravno u srž. Izrael ne može nastaviti surađivati ​​s takvom organizacijom. Postoje mnoge druge međunarodne organizacije za dostavu pomoći", rekao je, dodajući: "Gotovi smo s UNRWA-om."

Rusija i Njemačke podržale Rezoluciju, Bugarska protiv

Njemačka je glasala za iako "ovo za nas nije bila laka odluka", rekao je njezin delegat. Napominjući da je UNRWA poduzela korake za provedbu preporuka Neovisne revizijske skupine, rekao je da su hitno potrebne značajnije reforme i da se "one moraju dogoditi sada".

Pozdravljajući usvajanje, delegat Ruske Federacije dodao je da sve delegacije moraju "pragmatično pristupiti instituciji savjetodavnih mišljenja, a ona sama po sebi ne stvaraju i ne mogu stvarati međunarodne pravne obveze".

Bugarska delegatkinja, koja je bila suzdržana u glasovanju, rekla je da njezina zemlja ostaje predana rješenju o dvjema državama i diplomaciji. Izrazila je zabrinutost da rezolucija ne omogućuje to.

Od EU zemalja, uz Hrvatsku i Bugarsku, suzdržana je bila i Češka i Slovačka, dok je Mađarska bila protiv.

