Netanyahu zatražio pomilovanje od predsjednika: ‘To je u interesu izraelskog društva’

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu predao je u nedjelju zahtjev izraelskom predsjedniku da ga pomiluje u vezi s višegodišnjim suđenjem za korupciju, tvrdeći da ga kazneni postupak ometa u vladanju te da bi pomilovanje bilo u interesu izraelskog društva.

Netanyahu, najdugovječniji izraelski premijer, negira optužbe za mito, prijevaru i povredu povjerenja.

Njegovi odvjetnici istaknuli su u pismu uredu predsjednika da on i dalje vjeruje da bi sudski proces završio njegovim potpunim oslobođenjem od optužbi.

"Moji odvjetnici poslali su danas predsjedniku zahtjev za pomilovanjem. Očekujem da svi koji žele dobro zemlji podrže taj korak", rekao je Netanyahu u kratkom videoobraćanju koje je objavila njegova stranka Likud.

"Nastavak procesa razdire nas iznutra", istaknuo je, dodajući da nije moguće svjedočiti tri puta tjedno.

Izrazio je uvjerenost da će "trenutačno okončanje procesa u velikoj mjeri pridonijeti smirivanju tenzija i potaknuti opću pomirbu koja toliko treba zemlji" i ponovno poručio da je nedužan.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'