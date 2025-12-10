Dalić otišao na koncert Thompsona pa ga ugostio u svom restoranu u Varaždinu

Marko Perković Thompson je posjetio restoran Zlatka Dalića 'The Family' u Varaždinu. Nakon što je Dalić bio na koncertu Thompsona u Areni Varaždin, izbornik je odlučio popularnom hrvatskom pjevaču vratiti istom mjerom, pa ga je ugostio u svom restoranu.

"Velika nam je čast što smo danas imali priliku ugostiti Marka Perkovića Thompsona. Hvala vam na druženju i nadamo se ponovnoj posjeti!", stoji u opisu fotografije Dalića i Thompsona ispred restorana.

Thompson i Vatreni: Simbioza domoljublja i kontroverze

Odnos pjevača Marka Perkovića Thompsona i hrvatske nogometne reprezentacije, posebice pod vodstvom izbornika Zlatka Dalića, postao je simbol neraskidive veze koja istovremeno izaziva ponos kod dijela nacije i oštre kritike u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Dok za Vatrene Thompson predstavlja "himnu" i motivaciju, za kritičare je njegov angažman mrlja na sportskom uspjehu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Želja igrača kao "prvi uvjet"

Vrhunac ove povezanosti dogodio se tijekom veličanstvenog dočeka nogometaša nakon osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Thompson se našao u otvorenom autobusu s reprezentativcima na putu od zračne luke do Trga bana Jelačića, a kasnije je i zapjevao na pozornici. Sam pjevač potvrdio je da je poziv stigao izravno od izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića.

"Rekli su mi da je želja svih igrača da putujem s njima do Trga", izjavio je Thompson, dodavši kako ih je pitao jesu li sigurni. Prema medijskim izvješćima, Modrić je dolazak Thompsona nazvao "prvim uvjetom" igrača, čime je potvrđeno da njegova prisutnost nije bila slučajnost, već izričita želja svlačionice. Thompson je s Vatrenima slavio i na kasnijim dočecima za izbornika Dalića u Varaždinu i rodnom Livnu.

Međunarodne kritike i domaće podjele

Dok su stotine tisuća ljudi u Zagrebu slavile uz Thompsonove pjesme, brojni strani mediji izvijestili su o kontroverzi. Ugledni mediji poput Financial Timesa pisali su kako je Hrvatska pozivanjem pjevača "zabila autogol", dok su drugi, poput agencije AFP, isticali njegovu reputaciju ultranacionalističkog pjevača.

Podsjećalo se na zabrane njegovih koncerata u Njemačkoj, Švicarskoj, Nizozemskoj i Sloveniji zbog glorifikacije ustaškog režima, kao i na činjenicu da mu najpoznatija pjesma "Bojna Čavoglave" započinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Prisutnost pjevača čiji su koncerti ponekad praćeni govorom mržnje, prema mišljenju kritičara, narušila je sliku zajedništva i poslala problematičnu poruku u svijet.

Dalićeva nepokolebljiva podrška

Unatoč kritikama, izbornik Zlatko Dalić ostao je čvrst u obrani svoje odluke i želje igrača. Na pitanja novinara o pjevaču, Dalić je odgovarao da ga ne provociraju. "Pjevao je pjevač koji je naša himna", izjavio je, dodavši: "Slavit ćemo kako mi to želimo. Neka pati koga smeta". Dalić ne skriva svoje divljenje prema Thompsonovoj glazbi, koju smatra oličenjem domoljublja, zajedništva i vjere, a pjesmu "Lijepa li si" ključnom motivacijom uoči utakmica.

Ova veza, čvrsto podržana od strane ključnih aktera reprezentacije, pokazuje kako je Thompson za Vatrene više od pjevača – on je simbol nacionalnog naboja koji ih vodi. Ipak, ta ista veza ostaje predmet sporenja koje dijeli javnost i definira percepciju Hrvatske u svijetu, daleko izvan granica nogometnog terena.

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Ladić o ždrijebu Svjetskog prvenstva 2026. godine