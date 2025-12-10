Rijeka na Rujevici mora pobijediti: 'Nema kalkulacija, to trebaju raditi od prve minute'

Rijeka na svojoj Rujevici u četvrtak igra utakmicu protiv Celja u 5. kolu Konferencijske lige. Taj susret će gotovo sigurno odrediti sudbinu Rijeke u Europi ove sezone, a utakmicu je za Net.hr najavio legendarni nogometaš aktualnog hrvatskog prvaka i bivši hrvatski reprezentativac Daniel Šarić.

Rijeka u utakmicu protiv slovenske ekipe ulazi nakon dva uzastopna remije u Konferencijskoj ligi i nalazi se na 24. mjestu, posljednjem koje vodi u sljedeću fazu natjecanja, te je pobjeda u četvrtak na Rujevici imperativ.

Celje je, s druge strane, u puno boljoj situaciji i uoči dolaska na Rujevicu nalazi se na trećem mjestu Konferencijske lige s devet bodova, a u posljednjem kolu ubilježili su prvi poraz u ovom natjecanju od češkog SK Sigma Olomouca.

"Mislim da Rijeka tu nema baš puno kalkulacija. Ako želi ostati u sljedećoj rundi Konferencijske lige, mora tu utakmicu pobijediti. Rijeka se u zadnje vrijeme digla u svojoj formi, na Rujevici je zbilja vrlo jaka. Bez obzira na to što je Celje jedna dobra i kvalitetna ekipa koja vodi u slovenskom prvenstvu i koja dosta dobro stoji u konferencijskoj ligi, mislim da je Rijeka tu favorit i da će napraviti sve da tu utakmicu pobijedi. Nadam se da će u tome i uspjeti", rekao je Šarić na početku.

Još su dvije utakmice do kraja natjecanja u skupini Konferencijske lige i situacija je za Riječane prilično jasna.

"Ima još dva kola i, naravno, mislim da je tih pet bodova koje Rijeka sada ima u ovom trenutku malo. Mislim da će osam bodova, ako pobijedi, biti dovoljno da ostane u krugu. Zadnje kolo je Šahtar je vani i mislim da je puno lakše očekivati da će Rijeka uzeti bodove protiv Celja nego protiv Šahtara", istaknuo je naš sugovornik.

Celje je u slovenskom prvenstvu u strašnoj formi i nakon 18 kola na čelu ljestvice ima čak 12 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Maribora, a važnu ulogu u njihovoj momčadi ima mladi hrvatski napadač Franko Kovačević, koji je u nestvarnoj golgeterskoj formi.

"Taj dečko je u izvanrednoj formi, zabija jako puno golova i sigurno je njihova jedna vrlo jaka i bitna karika. Naravno da treba obratiti pažnju na njega, ali mislim da Rijeka jednostavno mora pobijediti. Digla se u formi i na Rujevici igra odlično. Ja se iskreno nadam da će Rijeka pobijediti tu utakmicu i s ta tri boda doći u situaciju da će uspjeti izboriti daljnji krug natjecanja Konferencijske lige", prokomentirao je Šarić pa zaključio:

"Kažem, kalkulacija nema puno. Rijeka od prve minute mora ići na pobjedu i siguran sam da će oni tako krenuti. Bez obzira na jedno dobro Celje, mislim da je hrvatska liga jača nego slovenska. Rijeka je aktualni prvak Hrvatske i mislim da ima bolju ekipu nego što je to Celje, bez obzira na njihove rezultate u ovom trenutku."

