Snašla ga je velika obiteljska tragedija, ali on ne odustaje: 'Prošao sam gore bitke od ovih u ringu'
Selver Mahmić se vraća u kavez na spektakularnom FNC-u 26 u Podgorici, a sve gledajte na platformi VOYO!
Selver Mahmić prolazi kroz najteže razdoblje u životu, ali ni nakon nezamislive obiteljske tragedije nije odustao od onoga što voli. Bosanski borac vraća se u kavez na FNC 26 u Podgorici,jači u glavi nego ikad, kako sam kaže,nakon mjeseci provedenih između bolnica, kemoterapija i treninga gdje god je stigao.
U razgovoru za Net.hr otvoreno je progovorio o tome kako je, usprkos gubitku sina, nastavio trenirati, pronašao snagu da uđe u novi kamp i prihvatio meč protiv Dragojevića koji ga čeka ovog vikenda. Ovo je njegova priča...
Kako je došlo do dogovora za ovaj meč s Dragojevićem?
Pa, ja sam uvijek bio u treningu i sportu. Trenirao sam kad god sam mogao, s obzirom na tu nastalu situaciju i smrt mog sina. Pokušavao sam i za vrijeme njegovog liječenja dogovoriti neku borbu. Tada je bio Zadar, u veljači. Uvijek sam trenirao gdje god sam bio s njim na kemoterapijama, u bolnici u Istanbulu, u bolnici u Beču, Sarajevu, Mostaru... gdje god bi bili. Trenirao sam koliko sam mogao. Čim smo se stacionirali u Sarajevu, vidio sam priliku da odradim borbu u veljači u Zadru jer bi odradio pripreme u kontinuitetu. Međutim, kod Omara se tumor vratio, morali smo opet u Istanbul i onda sam otkazao tu borbu. Čekao sam neku priliku i evo, sad imam tu sportsku priliku i nastupam u Podgorici. Uvijek sam ja bio u kontaktu s Draženom Forgačem. On je meni rekao kad god ti budem u pripremama, kad god budem u kontinuitetu, da se javim za borbu. To je najmanji problem...
Prihvatio si meč...
Kod Soldića sam odradio super pripreme u tri mjeseca i evo, zakazali smo Podgoricu. Podgorica je bila prvi datum. Ponudili su mi protivnika Dragojevića kojeg sam odmah prihvatio i vidio sam to kao dobru šansu. On je na papiru favorit, tako da još mi je draži taj meč.
Kako ste se ova tri mjeseca spremili za meč s obzirom na tragediju koja vam se dogodila u rujnu?
Znaš kako, što se tiče same forme i samog sporta, bilo je jako teško ulaziti i izlaziti konstantno iz forme. Znaš, to tko ne zna i tko nije prolazio ne može shvatiti, ali ja sam znao. Bio sam jak u glavi i znao sam da, ako Bog da, ću se vratiti i da će doći kontinuitet. Bilo je teško stvarno u početku kampa, taj prvi mjesec. Baš sam s Robertom pričao jučer... sada dosta bolje podnosim sve nego na početku, više stvari napravim u rundi.
Dok ste s Omarom išli po liječenjima uspjeli ste svejedno trenirati?
Tražio sam najbolje klubove iz tog mjesta gdje smo bili, Istanbul, Beč... U Istanbulu sam našao nekih 30 kilometara taksijem na trening. Vraćao se opet u bolnicu. U Beč sam trenirao s nekim Čečenima, iskoristio sam to da napredujem.
Ipak, cijeli kamp ste ovaj put odradili u Vitezu kod Roberta Soldića?
Da, spavao sam u planinama Viteza. Totalna izolacija i fokus. Nadam se, ako Bog da, dobrom ishodu. Ja sam iz Maglaja, to je sat vremena od mene. Roberto Soldić je jedan od najboljih na svijetu sigurno u ovoj kategoriji. Svi njegovi sparing partneri su bili moji sparing partneri, tako da to mi je realno bila najbolja opcija
O motivu za ovaj meč ne moramo ni pričati...
Moram ti priznati da bi nekad ranije imao već devet dana prije borbe imao neku nervozu i tremu. Uvijek će biti toga, to je normalno pred meč, ali sad se ne osjećam tako. I baš je nekako bila pozitivna atmosfera i kroz kamp. I nekako, kad znaš da si odradio pripreme i maksimalno dao sve od sebe, onda je čovjeku sve lakše.
