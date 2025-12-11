Bivši trener Rijeke: 'Velika je stvar da se ovaj igrač vraća, a Celje se previše hvali...'

Rijeka danas igra predfinalnu utakmicu grupne faze Konferencijske lige. U goste stiže slovensko Celje, momčad koja se trenutno nalazi na visokom trećem mjestu Konferencijske lige, a predvođeno je prvim strijelcem natjecanja, hrvatskim napadačem Frankom Kovačevićem.

Stoga smo kontaktirali izbornika ženske nogometne reprezentacije i legendu riječkog nogometa Nenada Gračana da nam prokomentira utakmicu u kojoj Rijeka može doći veoma blizu povijesnog uspjeha. "Bit će to jedna zahtjevna utakmica između dva dobra protivnika, ali mislim da Rijeka ima veće šanse pobijediti. Hrvatska liga je sasvim sigurno kvalitetnija liga od slovenske, a po meni se Celje malo previše uzdiže. Mislim da nisu baš toliko dobri i da je Rijeka bolja i kvalitetnija te da će pobijediti," rekao je bivši trener Rijeke pa istaknuo jednog igrača.

"Rijeci je velika stvar da je prošla ta suspenzija Nike Jankovića i da se on vraća na teren. Niko je jedan jako kvalitetan igrač, koji, iako je ušao u krizu, zaslužuje veću minutažu. Ja ne znam zašto ne igra kao prije, ali sam siguran da će se kad-tad vratiti u formu i biti onaj stari." Podsjetimo, Janković je na utakmici prvog kola protiv armenskog Noaha zaradio crveni karton te je potom propustio susrete protiv Sparte iz Praga, gibraltarskog Lincoln Red Impsa i ciparskog AEK-a iz Larnace. Janković je nakon toga počeo dobivati i manju minutažu u prvenstvu, gdje je ove sezone propustio četiri susreta, uključujući i derbije protiv Dinama i Hajduka.

Gračana smo zamolili i da se prisjeti jednog detalja iz igračkih dana. Naime, sezona 1979./80. zlatnim je slovima upisana u riječku nogometnu povijest jer je upravo tada Rijeka po prvi (i zadnji) put dočekala Novu godinu u Europi. Tada su Fiumani stigli do četvrtfinala Kupa pobjednika kupova, gdje su ispali od Juventusa.

"Bila su to drukčija vremena. Svaka utakmica u Europi je značila, bila bitna za klub i navijače – kao što znači i danas, ali mislim da je tada bilo lakše ostvariti taj uspjeh nego što je sada. Danas ima previše utakmica, pa je teže opstati," prisjetio se Gračan.

Rijeka trenutno ima pet bodova u četiri utakmice; ako danas pobijedi i dođe do osam bodova, vrlo bi vjerojatno bila sigurna da prolazi u sljedeći krug po prvi put nakon 46 godina. Ako to ipak ne učini, imat će priliku za "popravni" u zadnjem kolu, kada u Krakowu gostuje kod Shakhtara iz Donjecka.

