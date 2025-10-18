Veliki udarac za Rijeku: Ostali bez ključnog igrača za dobar dio utakmica u Europi

Jedan od ključnih igrača Rijeke, Niko Janković saznao je kaznu za grubi u prvom kolu Konferencijski lige u kojemu je Rijeka poražena 1-0 od armenskog prvaka Noaha. UEFA je krilnog napadača kaznila s tri utakmice suspenziji što znači da će trener Riječana Victor Sanchez na njega moći računati tek za zadnja dva kola koja se igraju u prosincu.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od najboljih nogometaša svijeta pojavio se s dresom NK Kustošije

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Janković (24) jedan je od najbitnijih igrača Rijeke posljednjih nekoliko sezona, a njegovo neigranje bit će veliki udarac za Rijeku koja u četvrtak dočekuje Spartu iz Praga na Rujevici. Janković će propustiti i utakmice s Lincoln Red Impsima iz Gibraltara i ciparskim AEK-om iz Larnace, a vratit će se za utakmice s ukrajinskim Shakhtarom i slovenskim Celjem.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!