CRVENI KARTON /

Veliki udarac za Rijeku: Ostali bez ključnog igrača za dobar dio utakmica u Europi

Foto: Hrach Khachatryan/pixsell

Janković je ove sezone skupio 16 nastupa uz jedan pogodak i tri asistencije

18.10.2025.
17:40
Roko Silov
Hrach Khachatryan/pixsell
Jedan od ključnih igrača Rijeke, Niko Janković saznao je kaznu za grubi u prvom kolu Konferencijski lige u kojemu je Rijeka poražena 1-0 od armenskog prvaka Noaha. UEFA je krilnog napadača kaznila s tri utakmice suspenziji što znači da će trener Riječana Victor Sanchez na njega moći računati tek za zadnja dva kola koja se igraju u prosincu.

 

Janković (24) jedan je od najbitnijih igrača Rijeke posljednjih nekoliko sezona, a njegovo neigranje bit će veliki udarac za Rijeku koja u četvrtak dočekuje Spartu iz Praga na Rujevici. Janković će propustiti i utakmice s Lincoln Red Impsima iz Gibraltara i ciparskim AEK-om iz Larnace, a vratit će se za utakmice s ukrajinskim Shakhtarom i slovenskim Celjem.

 

 

   

 

Niko JankovićRijekaCrveni KartonKonferencijska Liga
Veliki udarac za Rijeku: Ostali bez ključnog igrača za dobar dio utakmica u Europi