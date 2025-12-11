Hit napadač Celja: 'Bude se uspomene... Jedva čekam'

Večeras Rijeka igra veliku utakmicu protiv Celja. Hrvatski prvak može pobjedom doći na korak od prolaska grupe i dočeka Nove godine u Europi po prvi put nakon 46 godina, a protivnik mu je slovenska senzacija koju predvode strateg Albert Riera, nesuđeni trener Dinama, i hrvatski napadač Franko Kovačević.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iako je Kovačević daleko najbolji igrač Celja, nije igrao posljednjih nekoliko utakmica zbog ozljede.

"Mučila me ozljeda jedno vrijeme. Bilo je teško, ne toliko sama ozljeda koliko činjenica da sam se morao fokusirati na oporavak umjesto da pomognem momčadi na terenu, ali sad sam na 100 posto", priča Kovačević. A upravo je u Rijeci proveo dobar dio svog juniorskog staža. U klub s Kvarnera stigao je 2015. iz Bjelovara, da bi dvije godine kasnije otišao u Hajduk, gdje je i debitirao u seniorskom nogometu.

Nakon toga je proputovao pola svijeta, od SAD-a do Južne Koreje, prije nego li se skrasio u Celju. Ondje je hrvatski napadač ove sezone "eksplodirao", zabivši 25 golova u 26 utakmica ove sezone, zabijajući svakih 74 minute. Ta forma ga je dovela na pretpoziv Zlatka Dalića, a sada će pokušati pred hrvatskom publikom pokazati svu raskoš svog talenta.

"Čim smo došli na Kvarner, bude se neke uspomene… To je normalno. Sad kad smo išli prema Opatiji gdje sam živio, vidim bus 32 s kojim sam išao u školu… Sjetilo me to na vrijeme koje sam proveo u Rijeci. Što reći o utakmici nego kako jedva čekam da počne", kazao je Kovačević.

Na pitanje je li spreman za svih 90 minuta, hrvatski je napadač uz osmijeh odgovorio:

"Spreman sam za onoliko minuta koliko šef kaže."

