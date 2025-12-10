Povijest je na strani Rijeke. Ovaj će detalj obradovati sve navijače momčadi s Kvarnera

Rijeka u četvrtak dočekuje jedno od najvećih iznenađenja europskog nogometa posljednjih 12 mjeseci – Celje. Prošle je sezone Celje stiglo do četvrtfinala, gdje ih je nakon teške dvije utakmice (1-2 i 2-2) izbacila Fiorentina, a ove sezone slovenska momčad je na putu da ponovi uspjeh.

Momčad predvođena Albertom Rierom trenutno je treća u Konferencijskoj ligi s devet bodova u četiri utakmice, a na terenu je predvodi sjajni Franko Kovačević, koji je zbog dobrih igara dobio i prerpoziv u reprezentaciju. Iz tog je razloga dio riječkog puka pomalo zabrinut uoči gostovanja naših susjeda iz Dežele u Rijeci, no razloga za brigu ne bi trebalo biti. Barem tako kaže povijest.

Naime, Rijeka je do sada s Celjem odigrala sedam utakmica i samo jednom nije pobijedila. Jednom je susret završio 1-1, a u svih ostalih šest utakmica “Bijeli” su bili bolji. To su doduše bili prijateljski susreti, ali Rijeci u korist ide i jedan podatak iz službenih utakmica. Naime, trener Rijeke Víctor Sánchez prije Rijeke je vodio Olimpiju Ljubljanu te se kao trener “Zmajeva” susreo pet puta s Albertom Rierom. U tih pet međusobnih susreta Sánchez je slavio dvaput, dvaput nije bilo pobjednika, a Riera je pobjedu uzeo samo jednom.

Rijeci ide u korist i forma. Celje je u posljednjih pet utakmica dvaput pobijedilo, dvaput izgubilo i jednom remiziralo, ali treba napomenuti kako su pobjede stigle protiv posljednjih Domžala (0-2) i osmoga Primorja (4-1), dok su porazi stigli od Sigme Olomouc (2-1) u Konferencijskoj ligi te od Olimpije u Kupu, čime je Celje izgubilo priliku obraniti naslov pobjednika Kupa. Rijeka, s druge strane, u posljednjih pet utakmica ne zna za poraz. Dvaput je odigrala neriješeno i triput je pobijedila, uključujući i velikih 5-0 u Jadranskom derbiju.

Dakle, iako opreznosti nikad nije dosta, hrvatski prvak ima razloga za optimizam. Trenutno se Rijeka nalazi na 24. mjestu — posljednjem koje vodi dalje — s pet bodova u četiri utakmice, dok je Celje treće s devet bodova. Kada bi Rijeka pobijedila, došla bi na samo jedan bod od Celja i korak bliže prvoj novoj godini u Europi nakon 46 godina.

