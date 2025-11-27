Rijeka ima priliku života, Kvarner je na nogama

Hrvatskog prvaka Rijeku, nakon fenomenalne pobjede protiv Hajduka, čeka utakmica 4. kola Konferencijske lige u kojoj će ugostiti ciparski AEK iz Larnace.

Momčad s Cipra dosad je neporažena u prva tri kola, s gol-razlikom 5-0, uz pobjede protiv Crystal Palacea i AZ-a te remija s Aberdeenom. Dobra vijest za navijače Rijeke svakako je da nema problema s ozljedama u momčadi, te je jedini igrač koji će propustiti ovaj susret Niko Janković. On i dalje odrađuje suspenziju iz prvog kola, gdje je na gostovanju u Armeniji kod Noaha Sanda Perkovića dobio crveni karton.

U najavi utakmice španjolski stručnjak Victor Sanchez naveo je kako je pobjeda nad Hajdukom prošlost, te da je ovo nova utakmica o kojoj trebaju razmišljati na drukčiji način:

"Fokus je samo na ovoj utakmici. AEK igra odlično i u ligi i u Europi, čeka nas težak posao. Ali vjerujemo u sebe, analizirali smo ih i pripremili plan. Želimo učiniti Rujevicu što neugodnijom za svakog protivnika", poručio je Sanchez te nadodao još jednu jako ambicioznu želju – pobjede u preostale tri utakmice.

Ako mu ta želja pođe za rukom, Rijeka bi uspjela ponoviti uspjeh koji joj je samo jednom pošao za rukom – dočekati Novu godinu u Europi. Naime, Rijeka je prvi put dočekala Novu godinu u Europi 1979./80., kada je u Kupu pobjednika kupova najprije pobijedila belgijski Beerschot, pa češku Lokomotivu Košice, da bi onda ispala u četvrtfinalu od Juventusa. Sada Rijeka ima priliku ponoviti taj uspjeh, možda već i pobjedom protiv AEK-a.

Stvar je u tome da se Konferencijska liga, za razliku od Europske i Lige prvaka, igra na šest kola, a ne osam. Samim time Rijeka nema "zagarantiranu Europu 2026.”, pa joj je ključno pokušati izvući maksimum iz naredna tri susreta u kojima osim protiv AEK-a Rijeka igra sa slovenskim Celjem i ukrajinskim Shakhtarom. Budući da je Celje predvođeno Frankom Kovačevićem u velikoj formi, a da je Shakhtar uvijek ozbiljan protivnik ova bi im utakmica mogla biti presudna za Rijeku.

Utakmica Rijeke i AEK-a počinje u 21 sat, a u 18:45 na rasporedu je utakmica Lillea i Dinama.

