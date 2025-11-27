Veliki dan za naše klubove: Koeficijent na pobjedu Dinama je ogroman, u Rijeci neizvjesno

Novi veliki četvrtak za naše klubove u Europi, točnije, za našeg prvaka i viceprvaka. Od 18:45 Dinamo igra u Lilleu, dok Rijeka na domaćem terenu dočekuje AEK iz ciparske Larnace. Obje utakmice možete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Kladionice su vrlo jasne što se tiče utakmice Lille - Dinamo. Francuski su Psi veliki favoriti. Koeficijent na njihovu pobjedu iznosi 1,55 dok je na Dinamo čak. Utakmica Rijeke i AEK-a je dosta izjednačenija, a Rijeka je ipak blagi favorit. Kvota na pobjedu domaćina iznosi, dok je na Ciprane 3,60.

Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima 7 bodova. U prilično je dobroj poziciji i eventualni poraz od Lillea ne bi bio smak svijeta. Momčad Marija Kovačevića imat će vremena bodove za prolaz tražiti protiv Malmöa, Midtjyllanda i FCSB-a.

Rijeka je u nešto neizvjesnijoj poziciji u Konferencijskoj ligi. Nakon tri kola imaju četiri boda. Pobjeda protiv AEK-a bila bi zlata vrijedna i veliki korak k nokaut fazi.

