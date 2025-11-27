FREEMAIL
ŠTO KAŽU KLADIONICE /

Veliki dan za naše klubove: Koeficijent na pobjedu Dinama je ogroman, u Rijeci neizvjesno

Veliki dan za naše klubove: Koeficijent na pobjedu Dinama je ogroman, u Rijeci neizvjesno
Foto: Matija Habljak/pixsell

Kladionice su vrlo jasne što se tiče utakmice Lille - Dinamo

27.11.2025.
8:09
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Novi veliki četvrtak za naše klubove u Europi, točnije, za našeg prvaka i viceprvaka. Od 18:45 Dinamo igra u Lilleu, dok Rijeka na domaćem terenu dočekuje AEK iz ciparske Larnace. Obje utakmice možete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Kladionice su vrlo jasne što se tiče utakmice Lille - Dinamo. Francuski su Psi veliki favoriti. Koeficijent na njihovu pobjedu iznosi 1,55 dok je na Dinamo čak 7,00. Utakmica Rijeke i AEK-a je dosta izjednačenija, a Rijeka je ipak blagi favorit. Kvota na pobjedu domaćina iznosi 2,30, dok je na Ciprane 3,60. 

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr. 

Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima 7 bodova. U prilično je dobroj poziciji i eventualni poraz od Lillea ne bi bio smak svijeta. Momčad Marija Kovačevića imat će vremena bodove za prolaz tražiti protiv Malmöa, Midtjyllanda i FCSB-a.

Rijeka je u nešto neizvjesnijoj poziciji u Konferencijskoj ligi. Nakon tri kola imaju četiri boda. Pobjeda protiv AEK-a bila bi zlata vrijedna i veliki korak k nokaut fazi.

Hnk RijekaDinamoEuropska LigaKonferencijska LigaKladionice
Veliki dan za naše klubove: Koeficijent na pobjedu Dinama je ogroman, u Rijeci neizvjesno