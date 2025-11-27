Dinamovci igraju jednu od ključnih utakmica u Europi: Evo kad i gdje gledati spektakl

Dinamo u četvrtak igra jednu od ključnih utakmica europske jeseni. Gostuje kod Lillea u 5. kolu Europske lige na Decathlon Areni – Stade Pierre-Mauroy u Francuskoj. Nakon teškog poraza 3-0 od Celte iz Viga na Maksimiru, Plavi s osvojenih sedam bodova traže reakciju protiv još jedne vrlo snažne momčadi i žele napraviti veliki korak prema proljeću u Europi.

Utakmica Lille – Dinamo igra se s početkom u 18.45 po našem vremenu, a prijenos uživo možete gledati na kanalu Arena Sport 1. Zagrebački plavi trenutno su 12. u poretku Europske lige. Ukoliko bi slavili u Lilleu, napravili bi veliki korak prema drugom krugu EL. I remi bi bio dobar rezultat za Dinamo. Poraz bi Zagrepčanima zakomplicirao planove, ali ne bi bilo dramatično, niti bi bila ikakva katastrofa.

'Lille je odličan, posebno kod kuće'

Tekstualni prijenos utakmice Lille - Dinamo možete pratiti od 18.45 na portalu Net.hr.

"Prije svega, veselimo se petom kolu, sve su jači i jači protivnici. Lille je odličan, posebno kod kuće. Radimo dobro, polako izlazimo iz rezultatske krize. Svjesni smo da moramo odigrati najbolje do sada u Europi da bismo došli do pozitivnog rezultata. Vjerujem da to možemo", kazao je u srijedu na pressici u Lilleu trener Dinama Mario Kovačević.

Kovačević je naglasio da Dinamo dočekuje utakmicu u boljem raspoloženju:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Bili smo u rezultatskoj krizi iz koje se polako izvlačimo. U posljednjim utakmicama pokazali smo da imamo kvalitetu. Sutra smo svjesni da moramo odigrati svoju najbolju europsku utakmicu ako želimo doći do tri boda. Tako ćemo se i pripremiti i postaviti. Znamo da će biti teško, ali vjerujemo da možemo doći do pozitivnog rezultata", rekao je Kovačević u uvodu konferencije.

Ivan Filipović na golu umjesto Nevistića

Potvrdio je i da će se na vratima ponovno naći Ivan Filipović umjesto imenjaka Nevistića. Isto tako, Kovačević je u francuskoj ligi kazao sljedeće:

"Francuska liga je puno jača, ima znatno više kvalitetnih momčadi. Ne bih je uspoređivao s PSG-om koji je među pet najboljih klubova u Europi. Zbog toga ta dva prvenstva realno ne možemo stavljati u isti koš."

Usporedio je francuski La Championnat i SHNL...

"Hrvatska liga je razvojna, ali kada nam se poklopi dobar dan možemo odigrati vrlo dobru utakmicu. Svjesni smo da igramo protiv favorita kao što je Lille, ali vjerujem da možemo hrvatski nogomet predstaviti u dobrom svjetlu i doći do pozitivnog rezultata. Još jednom naglašavam da je Lille iznimno brza momčadi važno je da se ne povlačimo previše pred svoj gol, tada se možemo ravnopravno nadigravati. Lille, igrajući visoko, iza sebe ostavlja puno prostora, u tom kontekstu vjerujem u naše vezne i napadačke igrače."

Lille ima dva vezana poraza u EL

Lille je posljednje dvije utakmice u Europskoj ligi izgubio, pa im je domaći ogled s Dinamom izuzetno važan. Svjestan je toga i jedan od najiskusnijih u redovima francuske momčadi, alžirski veznjak Nabil Bentaleb (31) koji je u karijeri igrao za Tottenham, Schalke i Newcastle.

"Natjecanje smo odlično otvorili s dvije početne pobjede, ali smo si posljednje dvije utakmice malo zakomplicirali situaciju. Sada je još sve otvoreno. I dalje držimo sudbinu u svojim rukama. Izuzetno smo motivirani pružiti dobru izvedbu i ostvariti pozitivan rezultat", izjavio je na pressici Bentaleb uoči Dinama, te napomenuo kako je za sve igrač Lillea plasman među osam najboljih dalje u mislima:

"Naravno. To je još uvijek moguće. Imamo sposobnosti pobijediti bilo koju utakmicu. No, nećemo gledati dalje od sutrašnje utakmice s Dinamom. Znamo da neće biti lako, ali imamo kvalitetu i kapacitete za dobiti ovakvu utakmicu."

'U ovom trenutku naš Real Madrid je Dinamo Zagreb'

Na kraju je Bentaleb dobio pitanje koje uvijek otvara prostor za interpretacije. Postoji li ipak, makar podsvjesno, određeno opuštanje kada se igra Europska liga, a ne Liga prvaka, te kada je protivnik Dinamo Zagreb, a ne Real Madrid?

"Ne, ne vidim to tako. Iskreno, bilo bi pogrešno tvrditi da utakmica protiv Real Madrida ne bi bila privlačnija. Ali ovo je naša realnost danas“, odgovorio je Nabil Bentaleb, pa dodao:

"U ovom trenutku naš Real Madrid je Dinamo Zagreb. U ovakvim utakmicama moraš dati 100 posto jer svi znaju koliko su važne.“

