Je li Dinamova kriza završila prije teškog ispita u Europi? 'Nadam se da je Kovačević toga svjestan'

Momčad Dinama u četvrtak očekuje novi i to prilično težak izazov u Europskoj ligi, gostovanje kod francuskog Lillea, a o situaciji na Maksimiru uoči te utakmice porazgovarali smo s bivšim trenerom Plavih, legendarnim Ilijom Lončarevićem.

Nakon dužeg perioda slabijih rezultata i upadanja u krizu, Dinamo se u posljednje dvije utakmice vratio pobjedama, prvo je u Kupu 'pregazio' Karlovac 7:0, a nakon toga uvjerljivo svladao Varaždin (3:1) u SHNL-u.

Sada je pitanje jesu li te dvije pobjede znak da je Dinamova kriza završila ili je još uvijek prerano za takav zaključak.

"Pa ne možemo reći da je stalo, to svakako ne može reći nitko ni u Dinamu ni izvan Dinama jer je to malo bilo previše naglašeno da bi samo s jednom ili dvije pobjede to prestalo. Znači, treba napraviti kontinuitet. Na koncu, Dinamova momčad mora imati kontinuitet da uopće ne bi bilo razgovora o krizi. Dinamova momčad je uvijek pod povećalom javnosti i medija. I da ima jako dobar rezultat, uvijek će biti priče oko igre, oko oko ovoga i onoga. Znači, uvijek je Dinamo na tapeti da se priča i da se komentira, ali ako ima kontinuitet rezultata, onda neće biti takve priče", rekao je Lončarević na početku razgovora.

Osvrnuo se naš sugovornik potom na posljednju utakmicu Dinama, pobjedu protiv Varaždina, nakon koje je, čini se, ipak popustio pritisak na ekipu i trenera Marija Kovačevića.

"Dinamo je izgledao dobro, sasvim dovoljna energija momčadi koja je ušla u utakmicu da utakmicu dobije i koja je držala na neki način i kontrolu sa svim nedostacima koje Dinamova momčad imala prije. Nije to sada ništa novo i nije to previše blistavo da bi se reklo da je to sada fenomenalno i bit će i dalje tako. Nadam se da je trener dovoljno svjestan da ima i u obrani i u organizaciji i u završnici dovoljno problema da se dnevno bavi time. Jer momčad mora napredovati. Da momčad nije ušla u tu krizu koja je malo predugo trajala s prvo neuvjerljivim rezultatima pa onda s rezultatskim minusima, onda bi to vjerojatno već sada bilo iza nas, ali ovako je to ispred njega kao trenera. I on mora jednostavno dnevno misliti o tome. Ne može se zadovoljiti da je pobjeda je pobjeda i ne gleda joj se u zube. To je nemoguće, a pogotovo kada ima još seriju europskih utakmica koje nisu ni slučajno za podcjenjivanje, nego bit će sve teže i teže jer završava natjecanje u skupini, klubovi se bore za plasman. Tu nema nikakve dileme, bit će sve teže i teže. No, utakmica protiv Varaždina bila je OK za tu takozvanu krizu i to je jedan korak jedan u pozitivu. Sada treba samo tako nastaviti, prokomentirao je.

A sada, nakon te dvije pobjede u Hrvatskoj, Dinamo očekuje jedan od najtežih ispita u sezoni, gostovanje kod snažnog Lillea, koji je izgubio posljednje dvije utakmice u Europskoj ligi, ali se definitivno ne smije podcjenjivati njihovu snagu.

"Po meni je francuski nogomet osobno puno puno teži, nego talijanski ili njemački. Igraju drugačiji nogomet, igraju poletni i napadački nogomet. Nije ih jednostavno blokirati, nije jednostavno kontrirati njima tako da će momčad morati imati jako veliku kompaktnost i moraju biti bolje nego u posljednje dvije utakmice koje su pobijedili u ligi. Tu nema dileme", smatra Lončarević.

Nakon Lillea Dinamo se vraća obavezama u domaćem prvenstvu i ide u goste Gorici. Sada opet tu postoji strah hoće li biti novi podbačaj nakon utakmice u Europi, što im se događalo vrlo često ove i prošle sezone.

"Mislim da je, neću reći da je greška, ali da je možda trebalo na drugačiji način razmišljati o sezoni koja je ispred kad je počela jesen. Nezadovoljavajući se sa standardnom postavom koja se na neki način iskristalizirala. Trebalo se računati na vrijeme da će doći teški periodi kad će trebati puno više igrača, a da ne kažem da je dosta bilo priča oko toga da Dinamo ima roster, dupliranje za svaku poziciju i tako dalje i da tu nema nikakvih problema. To nažalost nije realizirano u tijeku prvenstva, a sad kad je došla mala kriza, a onda je to došlo naglavačke, kako se kaže. Idemo sad, moramo ove igrače, pa i one igrače i kada to nije temeljeno na jednom dugoročnom planu, onda to može biti izazvati nered u momčadi, a i kod trenera, isto tako. Moramo priznati da ta momčad apsolutno nije uigrana i premlada je momčad kao momčad da bi oni mogli biti sigurni u svakom pogledu. Osnova je svega da oni ne mogu shvatiti utakmicu s Goricom ili s bilo kim da će pobjeda doći sama od sebe. Pobjeda neće doći sama od sebe. Pobjeda će doći ako momčad i dalje bude kompaktna i koncentrirana i odlučna da pobijedi i to je to. Nema tu puno filozofije", zaključio je Lončarević.

