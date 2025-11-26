Četiri Hrvata u Lilleu: Za jednog niste čuli, a jedan je nedavno neslavno napustio Dinamo

Nogometaši Dinama gostovat će u francuskom Lilleu u četvrtak u petom kolu Europske lige. Modri će na vrlo neugodnom gostovanju tražiti bodove koji bi bili zlata vrijedni u borbi za nokaut fazu Europske lige.

Zanimljivo je pogledati povijesti francuskog kluba u kojem su igrala tri Hrvata. Jedan od njih je i donedavni sportski direktor Dinama, Marko Marić. Marić je za Lille igrao od 2007. do 2010. Odigrao je šest nastupa i zabio jedan gol. Marić se nije proslavio na mjestu sportskog direktora Dinama, a gotovo nitko od njegovih pojačanja više nije u Dinamu.

Domagoj Bradarić s Lilleom je čak osvojio naslov prvaka Francuske. Bradarić je u Lille stigao iz Hajduka 2019. za milijun eura i ostao je u Francuskoj tri godine. Trenutačno je u Veroni. Jednu sezonu u Lilleu proveo je Ivo Grbić, vratar koji je bio na posudbi iz Atletica 2021./22. Upisao je u toj sezoni 29 utakmica na golu Lillea i pet puta ostavio mrežu netaknutom.

Još jedan Hrvat je bio u Lilleu, ali samo u drugoj ekipi. Riječ je o Gregoru Gulišiji koji je u Lille došao iz Solina. Nekoliko puta igrao za B momčad pa zatim igrao u Zrinjskom i Dugopolju, a sada je u četvrtoligašu Mravnicama.

Još dva igrača, osim Marića, povezuju Dinamo i Lille. Jeremy Taravel igrao je za Lilleovu drugu momčad od 2005. do 2009., a u Dinamu je bio od 2014. do 2016. Tu je i današnja zvijezda Arsenala, Gabriel koji je upravo iz Lillea stigao u Dinamo na posudbu 2018.

