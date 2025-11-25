Evo tko sudi našima u Europi: Dinamo će morati paziti na kartone, Rijeci stiže Irac

Europski je četvrtak za hrvatske predstavnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi, a određeni su i suci za utakmice Dinama i Rijeke.

Dinamo u EL gostuje kod francuskog Lillea, a pravdu će tamo dijeliti dobro mu poznati Škot, John Beaton. Dosad je Dinamu sudio čak tri puta i sva tri puta Plavi su pobijedili, dvaput na gostovanju u Astani (oba puta 2-0) te jednom protiv bečkog Rapida (3-1).

Sudio je Beaton i Rijeci, dvaput. Ljetos kad joj je u utakmici kod Ludogoreca isključio čak dvojicu igrača, Gabrijela Rukavinu i Tonija Fruka. Riječani su tada ispali od Bugara u kvalifikacijama Lige prvaka. Prije toga sudio im je još 2017. u Europskoj ligi protiv grčkog AEK-a (1-2).

Škota poznaju i u Hajduku jer im je 2016. sudio u pobjedi 3:1 protiv ukrajinske Oleksandrije, a sudio je i hrvatskoj reprezntaciji u Ligi nacija protiv Švedske (2-1). Beatonu će pomoćnici biti David McGeachie i Ross MacLeod. VAR sudac je Kevin Clancy.

Rijeci će pak u KL suditi Irac Rob Hennessy. Njegova povijest s Hrvatima nije velika, sudio je tek kvalifikacijsku utakmicu U21 reprezentacije protiv Farskih otoka prošle godine. Protiv AEK-a iz Larnace u Konfernacijskoj ligi na Rujevici pomagat će mu Dermot Broughton i Emeett Dynanm, a VAR sudac će biti Nizozemac Richard Martens.