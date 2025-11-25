Hoće li ovo dočekati Dinamo i Boyse? Dirljivi običaj navijača Lillea pred Božić

Dinamo u četvrtak stiže u Lille, ali gradska priča koja posljednjih dana obilazi Francusku nema veze ni s bodovima ni s tablicom. Umjesto toga, riječ je o trenutku koji svake godine podsjeti da nogomet može biti mnogo više od igre.

Tijekom vikenda, kao i uoči svakog blagdanskog razdoblja, tribine Lillea ponovno su oživjele njihovu prepoznatljivu tradiciju. Stotine plišanih igračaka letjele su prema terenu, no nisu bile izraz prosvjeda, nego čiste dobrote. Navijači ih bacaju kako bi ih volonteri kasnije prikupili i pretvorili u božićne poklone za djecu koja praznike provode u bolničkim sobama.

U trenucima dok igrači stoje na travnjaku, preplavljenom plišancima svih boja i veličina, cijeli stadion zastane, kao da je svima jasno da je ovo gesta koja govori više od bilo kakvog rezultata.

Posljednja domaća utakmica protiv Paris FC-a ponovno je pokazala koliko navijačka zajednica može biti snažna kada se ujedini oko nečeg dobrog. Bez obzira na klupske boje, Francuska je pohvalila Lilleov čin, a snimke i fotografije obišle su zemlju.

Lille trenutno drži četvrto mjesto Ligue 1 i nastavlja borbu u Europi.

